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Герта - Хоффенхайм 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
02 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Герта
Хоффенхайм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Хоффенхайм, которое состоится 02 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Герта
      Берлин
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Главные тренеры
      ГерманияСандро Шварц
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      История личных встреч
      19.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 27 Герта3 : 0Хоффенхайм
      29.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Хоффенхайм2 : 0Герта
      22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Хоффенхайм2 : 1Герта
      19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Герта0 : 3Хоффенхайм
      16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Хоффенхайм0 : 3Герта
      26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Герта2 : 3Хоффенхайм
      14.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Хоффенхайм2 : 0Герта
      24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта3 : 3Хоффенхайм
      03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Герта1 : 1Хоффенхайм
      17.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Хоффенхайм1 : 1Герта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион752015-41781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д75029-71571,4
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург742110-51466,7
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм741212-71361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М733110-51257,1
      7 Айнтрахт Ф732214-131152,4
      8 Майнц73227-101152,4
      9 Кёльн724111-81047,6
      10 Вердер723213-12942,9
      11 Аугсбург73045-10942,9
      12 РБ Лейпциг72239-12838,1
      13 Герта71337-9628,6
      14 Шальке-0471338-14628,6
      15 Штутгарт70527-10523,8
      16 Байер81259-16520,8
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург71245-12523,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум70165-1914,8

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