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Шальке - Аугсбург 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
02 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Шальке-04
Аугсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Аугсбург, которое состоится 02 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Аугсбург
      Аугсбург
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Крамер
      ГерманияЭнрико Масен
      История личных встреч
      11.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Шальке-041 : 0Аугсбург
      13.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Аугсбург2 : 2Шальке-04
      24.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Шальке-040 : 3Аугсбург
      03.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Аугсбург2 : 3Шальке-04
      05.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Шальке-040 : 0Аугсбург
      15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 1Шальке-04
      05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург1 : 2Шальке-04
      13.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Шальке-043 : 2Аугсбург
      12.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 24 Шальке-043 : 0Аугсбург
      15.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 7 Аугсбург1 : 1Шальке-04
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион752015-41781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д75029-71571,4
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург742110-51466,7
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм741212-71361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М733110-51257,1
      7 Айнтрахт Ф732214-131152,4
      8 Майнц73227-101152,4
      9 Кёльн724111-81047,6
      10 Вердер723213-12942,9
      11 Аугсбург73045-10942,9
      12 РБ Лейпциг72239-12838,1
      13 Герта71337-9628,6
      14 Шальке-0471338-14628,6
      15 Штутгарт70527-10523,8
      16 Байер81259-16520,8
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург71245-12523,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум70165-1914,8

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