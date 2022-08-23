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Заря - Кривбасс 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
02 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур
Заря Л
Кривбасс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря Л - Кривбасс, которое состоится 02 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Заря Л
      Луганск
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Главные тренеры
      НидерландыПатрик ван Леуэн
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      История личных встреч
      09.03.2013 Украина - Премьер-лига Тур 20 Кривбасс3 : 0Заря Л
      11.08.2012 Украина - Премьер-лига Тур 5 Заря Л0 : 1Кривбасс
      16.03.2012 Украина - Премьер-лига Тур 23 Заря Л2 : 0Кривбасс
      27.08.2011 Украина - Премьер-лига Тур 8 Кривбасс2 : 1Заря Л
      15.05.2011 Украина - Премьер-лига Тур 29 Кривбасс0 : 2Заря Л
      23.10.2010 Украина - Премьер-лига Тур 14 Заря Л1 : 0Кривбасс
      15.04.2010 Украина - Премьер-лига Тур 25 Заря Л1 : 0Кривбасс
      17.10.2009 Украина - Премьер-лига Тур 10 Кривбасс4 : 0Заря Л
      04.04.2009 Украина - Премьер-лига Тур 22 Кривбасс2 : 1Заря Л
      31.08.2008 Украина - Премьер-лига Тур 7 Заря Л1 : 2Кривбасс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д43104-11083,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Колос53115-31066,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес53116-51066,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Днепр-133008-09100,0
      5 Заря Л430110-8975,0
      6 Металлист 192552215-5853,3
      7 Металлист42116-4758,3
      8 Александрия42115-5758,3
      9 Львов41123-4433,3
      10 Рух В51136-8426,7
      11 Минай41124-5433,3
      12 Динамо К31023-6333,3
      13 Ингулец40224-6216,7
      14 Черноморец40222-4216,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс40130-318,3
      16
      Зона вылета
      		Ворскла40134-818,3

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