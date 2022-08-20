Славия-Мозырь - Ислочь 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
02 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 02 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
|Михаил Алексеевич Мартинович
|Артём Александрович Радьков
История личных встреч
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 1
|12.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|1 : 0
|01.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|2 : 4
|18.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 1
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|2 : 0
|07.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|2 : 1
|29.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|1 : 0
|21.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|2 : 3
|15.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|21
|13
|5
|3
|37-18
|44
|69,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|22
|11
|8
|3
|37-16
|41
|62,1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|20
|12
|4
|4
|33-12
|40
|66,7
|4
|Динамо Мн
|20
|11
|7
|2
|31-14
|40
|66,7
|5
|Ислочь
|22
|11
|4
|7
|37-27
|37
|56,1
|6
|Торпедо-БелАЗ
|22
|10
|5
|7
|29-23
|35
|53,0
|7
|Минск
|22
|10
|4
|8
|35-35
|34
|51,5
|8
|Гомель
|23
|10
|4
|9
|28-28
|34
|49,3
|9
|Неман
|21
|6
|11
|4
|27-26
|29
|46,0
|10
|Славия-Мозырь
|21
|8
|5
|8
|30-31
|29
|46,0
|11
|Слуцк
|23
|6
|8
|9
|24-33
|26
|37,7
|12
|Белшина
|22
|5
|9
|8
|29-33
|24
|36,4
|13
|Витебск
|23
|4
|7
|12
|22-34
|19
|27,5
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|21
|4
|6
|11
|17-30
|18
|28,6
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|22
|3
|4
|15
|14-35
|13
|19,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|23
|3
|3
|17
|21-56
|12
|17,4