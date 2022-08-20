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Крылья Советов - Краснодар 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
03 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Крылья Советов
Краснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 03 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      История личных встреч
      17.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Крылья Советов2 : 0Краснодар
      30.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар0 : 1Крылья Советов
      15.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов0 : 0Краснодар
      16.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Краснодар1 : 0Крылья Советов
      15.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар4 : 2Крылья Советов
      07.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Краснодар1 : 2Крылья Советов
      06.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Краснодар1 : 0Крылья Советов
      01.11.2018 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов1 : 2 ДВКраснодар
      24.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов0 : 3Краснодар
      05.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Краснодар1 : 1Крылья Советов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1192032-42987,9
      2 ЦСКА1172223-102369,7
      3 Ростов1164120-152266,7
      4 Спартак М1171324-122266,7
      5 Краснодар1062221-142066,7
      6 Сочи1152418-201751,5
      7 Ахмат1152417-171751,5
      8 Динамо М1144317-131648,5
      9 Оренбург1150618-271545,5
      10 Пари Нижний Новгород1133517-201236,4
      11 Крылья Советов1024410-141033,3
      12 Факел1116415-22927,3
      13 Локомотив М1123615-22927,3
      14 Химки1122712-21824,2
      15
      Зона вылета
      		Урал112189-21721,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М111287-23515,2

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