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Райо Вальекано - Эльче 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
03 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Райо Вальекано
Эльче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эльче, которое состоится 03 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Эльче
      Эльче
      Главные тренеры
      ИспанияАндони Ираола
      ИспанияФрансиско Родригес
      История личных встреч
      18.02.2022 Испания - Примера Тур 25 Эльче2 : 1Райо Вальекано
      17.10.2021 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано2 : 1Эльче
      17.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 0Эльче
      08.03.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 31 Райо Вальекано2 : 3Эльче
      05.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 10 Эльче1 : 1Райо Вальекано
      21.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Райо Вальекано1 : 1Эльче
      20.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Эльче2 : 1Райо Вальекано
      09.02.2015 Испания - Примера Тур 22 Эльче2 : 0Райо Вальекано
      14.09.2014 Испания - Примера Тур 3 Райо Вальекано2 : 3Эльче
      18.01.2014 Испания - Примера Тур 20 Эльче2 : 0Райо Вальекано
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона761019-11990,5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид761018-71990,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б751116-41676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис750210-51571,4
      5
      Лига Европы
      		Атлетико М741212-61361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Сосьедад741212-111361,9
      7 Осасуна74128-61361,9
      8 Вильярреал733110-21257,1
      9 Валенсия731312-71047,6
      10 Сельта73139-131047,6
      11 Мальорка72236-8838,1
      12 Жирона721410-12733,3
      13 Вальядолид72146-13733,3
      14 Райо Вальекано62137-8738,9
      15 Хетафе72148-15733,3
      16 Севилья71247-13523,8
      17 Эспаньол71249-14523,8
      18
      Зона вылета
      		Альмерия71154-11419,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис71151-14419,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче60152-1615,6

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