Райо Вальекано - Эльче 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
03 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эльче, которое состоится 03 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|18.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
|17.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 1
|17.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|08.03.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 31
|2 : 3
|05.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 10
|1 : 1
|21.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|1 : 1
|20.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|2 : 1
|09.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 0
|14.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 3
|18.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|19-1
|19
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|6
|1
|0
|18-7
|19
|90,5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|5
|1
|1
|16-4
|16
|76,2
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|5
|0
|2
|10-5
|15
|71,4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|7
|4
|1
|2
|12-6
|13
|61,9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|7
|4
|1
|2
|12-11
|13
|61,9
|7
|Осасуна
|7
|4
|1
|2
|8-6
|13
|61,9
|8
|Вильярреал
|7
|3
|3
|1
|10-2
|12
|57,1
|9
|Валенсия
|7
|3
|1
|3
|12-7
|10
|47,6
|10
|Сельта
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|47,6
|11
|Мальорка
|7
|2
|2
|3
|6-8
|8
|38,1
|12
|Жирона
|7
|2
|1
|4
|10-12
|7
|33,3
|13
|Вальядолид
|7
|2
|1
|4
|6-13
|7
|33,3
|14
|Райо Вальекано
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|38,9
|15
|Хетафе
|7
|2
|1
|4
|8-15
|7
|33,3
|16
|Севилья
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|23,8
|17
|Эспаньол
|7
|1
|2
|4
|9-14
|5
|23,8
| 18
Зона вылета
|Альмерия
|7
|1
|1
|5
|4-11
|4
|19,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|7
|1
|1
|5
|1-14
|4
|19,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|0
|1
|5
|2-16
|1
|5,6