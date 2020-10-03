00:59 ()
Свернуть список

Верона - Удинезе 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Верона
Удинезе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Удинезе, которое состоится 03 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верона
      Верона
      Удинезе
      Удине
      Главные тренеры
      ИталияГабриэле Чоффи
      ИталияАндреа Соттиль
      История личных встреч
      13.02.2022 Италия - Серия А Тур 25 Верона4 : 0Удинезе
      27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Удинезе1 : 1Верона
      07.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Удинезе2 : 0Верона
      27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Верона1 : 0Удинезе
      16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Удинезе0 : 0Верона
      24.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Верона0 : 0Удинезе
      13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Верона0 : 1Удинезе
      23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Удинезе4 : 0Верона
      28.02.2016 Италия - Серия А Тур 27 Удинезе2 : 0Верона
      18.10.2015 Италия - Серия А Тур 8 Верона1 : 1Удинезе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи862018-62083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта862012-32083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио852117-51770,8
      4
      Лига чемпионов
      		Милан852116-91770,8
      5
      Лига Европы
      		Удинезе751115-71676,2
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома851210-81666,7
      7 Ювентус834112-51354,2
      8 Сассуоло833210-81250,0
      9 Интер М840414-131250,0
      10 Торино83147-101041,7
      11 Фиорентина82337-7937,5
      12 Специя82247-15833,3
      13 Лечче81437-9729,2
      14 Эмполи81437-10729,2
      15 Монца82157-14729,2
      16 Салернитана814310-13729,2
      17 Болонья81347-13625,0
      18
      Зона вылета
      		Верона71246-13523,8
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе80356-15312,5
      20
      Зона вылета
      		Сампдория80264-1628,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close