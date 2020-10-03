Верона - Удинезе 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Удинезе, которое состоится 03 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 25
|4 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 0
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|24.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|4 : 0
|28.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|18.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|6
|2
|0
|18-6
|20
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|8
|6
|2
|0
|12-3
|20
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|70,8
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|5
|2
|1
|16-9
|17
|70,8
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|7
|5
|1
|1
|15-7
|16
|76,2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|8
|5
|1
|2
|10-8
|16
|66,7
|7
|Ювентус
|8
|3
|4
|1
|12-5
|13
|54,2
|8
|Сассуоло
|8
|3
|3
|2
|10-8
|12
|50,0
|9
|Интер М
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|50,0
|10
|Торино
|8
|3
|1
|4
|7-10
|10
|41,7
|11
|Фиорентина
|8
|2
|3
|3
|7-7
|9
|37,5
|12
|Специя
|8
|2
|2
|4
|7-15
|8
|33,3
|13
|Лечче
|8
|1
|4
|3
|7-9
|7
|29,2
|14
|Эмполи
|8
|1
|4
|3
|7-10
|7
|29,2
|15
|Монца
|8
|2
|1
|5
|7-14
|7
|29,2
|16
|Салернитана
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|29,2
|17
|Болонья
|8
|1
|3
|4
|7-13
|6
|25,0
| 18
Зона вылета
|Верона
|7
|1
|2
|4
|6-13
|5
|23,8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|8
|0
|3
|5
|6-15
|3
|12,5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|8
|0
|2
|6
|4-16
|2
|8,3