Марсель - Спортинг 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Спортинг, которое состоится 04 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|2
|3
|4
|Рейнджерс
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Байер
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Атлетико М
|2
|3
|4
|Порту
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|2
|3
|4
|Виктория Пльзень
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|4
|Марсель
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Милан
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Динамо З
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|4
|Челси
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Шахтёр Д
|2
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Селтик
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Копенгаген
|2
|1
|4
|Севилья
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|2
|0
|4
|Маккаби Х
|2
|0