22:43 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Рейнджерс 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
04 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
Ливерпуль
Рейнджерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Рейнджерс, которое состоится 04 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Рейнджерс
      Глазго, Шотландия
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      НидерландыДжованни ван Бронкхорст
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Рейнджерс». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи2 6
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс2 3
      4 Рейнджерс2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге2 6
      2
      1/8 финала
      		Байер2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Атлетико М2 3
      4 Порту2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария2 6
      2
      1/8 финала
      		Барселона2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М2 3
      4 Виктория Пльзень2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг2 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф2 3
      4 Марсель2 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Милан2 4
      2
      1/8 финала
      		Динамо З2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург2 2
      4 Челси2 1
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид2 6
      2
      1/8 финала
      		Шахтёр Д2 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Селтик2 1
      4 РБ Лейпциг2 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити2 6
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген2 1
      4 Севилья2 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ2 6
      2
      1/8 финала
      		Бенфика2 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус2 0
      4 Маккаби Х2 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close