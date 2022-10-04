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Порту - Байер 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Порту
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Байер, которое состоится 04 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту, Португалия
      Байер
      Леверкузен, Германия
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ШвейцарияХерардо Сеоане
      История личных встреч
      27.02.2020 Лига Европы 1/16 финала Порту1 : 3Байер
      20.02.2020 Лига Европы 1/16 финала Байер2 : 1Порту
      27.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2016 Байер1 : 1Порту
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи2 6
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс2 3
      4 Рейнджерс2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге2 6
      2
      1/8 финала
      		Байер2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Атлетико М2 3
      4 Порту2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария2 6
      2
      1/8 финала
      		Барселона2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М2 3
      4 Виктория Пльзень2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг2 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф2 3
      4 Марсель2 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Милан2 4
      2
      1/8 финала
      		Динамо З2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург2 2
      4 Челси2 1
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид2 6
      2
      1/8 финала
      		Шахтёр Д2 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Селтик2 1
      4 РБ Лейпциг2 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити2 6
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген2 1
      4 Севилья2 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ2 6
      2
      1/8 финала
      		Бенфика2 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус2 0
      4 Маккаби Х2 0

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