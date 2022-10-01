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Реал Мадрид - Шахтёр 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Реал Мадрид
Шахтёр Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Шахтёр Д, которое состоится 05 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Шахтёр Д
      Донецк, Украина
      Главные тренеры
      ИталияКарло Анчелотти
      ХорватияИгор Йовичевич
      История личных встреч
      03.11.2021 Лига чемпионов Группа D. Тур 4 Реал Мадрид2 : 1Шахтёр Д
      19.10.2021 Лига чемпионов Группа D. Тур 3 Шахтёр Д0 : 5Реал Мадрид
      01.12.2020 Лига чемпионов Группа B. Тур 5 Шахтёр Д2 : 0Реал Мадрид
      21.10.2020 Лига чемпионов Группа B. Тур 1 Реал Мадрид2 : 3Шахтёр Д
      25.11.2015 Лига чемпионов Группа A. Тур 5 Шахтёр Д3 : 4Реал Мадрид
      15.09.2015 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Реал Мадрид4 : 0Шахтёр Д
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Шахтёр». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи3 9
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс3 3
      4 Рейнджерс3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге3 9
      2
      1/8 финала
      		Порту3 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Байер3 3
      4 Атлетико М3 3
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария3 9
      2
      1/8 финала
      		Интер М3 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Барселона3 3
      4 Виктория Пльзень3 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг3 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур3 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф3 4
      4 Марсель3 3
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Милан2 4
      2
      1/8 финала
      		Динамо З2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург2 2
      4 Челси2 1
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид2 6
      2
      1/8 финала
      		Шахтёр Д2 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Селтик2 1
      4 РБ Лейпциг2 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити2 6
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген2 1
      4 Севилья2 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ2 6
      2
      1/8 финала
      		Бенфика2 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус2 0
      4 Маккаби Х2 0

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