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Цюрих - ПСВ Эйндховен 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Летцигрунд (Цюрих, Швейцария), вместимость: 30000
06 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Цюрих
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цюрих - ПСВ Эйндховен, которое состоится 06 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Летцигрунд (Цюрих, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Цюрих
      Цюрих, Швейцария
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен, Нидерланды
      25ШвейцарияврЯнник Бреше
      2ШвейцариязщЛиндрит Камбери
      31КосовозщМирлинд Криезиу
      6КосовозщФидан Алити
      19СербиязщНикола Боранияшевич
      3ИспаниязщАдриан Герреро
      8НорвегияпзОле Сельнес
      21ШвейцарияпзБлерим Джемаили
      10ШвейцарияпзАнтонио Маркезано
      23ШвейцарияпзФабиан Рохнер
      15БениннпАйегун Тосин
      1АргентинаврВальтер Бенитес
      29АвстриязщФилипп Мвене
      5БразилиязщАндре Рамальо
      4НидерландызщАрмандо Обиспо
      31ГерманиязщФилипп Макс
      6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
      23НидерландыпзЙоей Верман
      7НидерландыпзКсави Симонс
      28МарокконпИсмаэль Сайбари
      11НидерландынпКоди Гакпо
      32БельгиянпЙорбе Вертессен
      Запасные
      1ШвейцарияврЖивко Костадинович
      34ШвейцарияврДжанни Де Нитти
      28ЭстониязщКарол Метс
      16ГерманиязщМарк Хорншух
      24ХорватиязщНикола Катич
      27ШвейцарияпзСелмин Ходжа
      7ШвейцарияпзБледиан Красники
      17ГвинеяпзШейк Конде
      18КосовонпДонис Афдияй
      11ДР КонгонпЖонатан Окита
      9ХорватиянпИван Сантини
      20УкраинанпБогдан Вьюнник
      24НидерландыврБой Ватерман
      16НидерландыврЙоэль Дроммель
      3НидерландызщДжордан Тезе
      2НидерландызщКи-Яна Хувер
      35НорвегиязщФредрик Оппегорд
      22АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
      15МексикапзЭрик Гутьеррес
      20НидерландыпзГус Тиль
      37СШАпзРичард Ледесма
      21НидерландынпАнвар Эль-Гази
      33БразилиянпСавио Морейра
      27БельгиянпЖоан Бакайоко
      Главные тренеры
      ГерманияФранко Фода
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Будё-Глимт2 4
      2
      Плей-офф
      		Арсенал1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен1 1
      4 Цюрих2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фенербахче2 4
      2
      Плей-офф
      		Ренн2 4
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЕК Ларнака2 3
      4 Динамо К2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бетис2 6
      2
      Плей-офф
      		Лудогорец2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Рома2 3
      4 ХИК2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брага2 6
      2
      Плей-офф
      		Юнион2 6
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Унион2 0
      4 Мальмё2 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Сосьедад2 6
      2
      Плей-офф
      		Манчестер Юнайтед2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Шериф2 3
      4 Омония2 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фейеноорд2 3
      2
      Плей-офф
      		Мидтьюлланн2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Лацио2 3
      4 Штурм2 3
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фрайбург2 6
      2
      Плей-офф
      		Карабах2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Нант2 3
      4 Олимпиакос2 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ференцварош2 6
      2
      Плей-офф
      		Трабзонспор2 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Монако2 3
      4 Црвена Звезда2 0

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