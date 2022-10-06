Цюрих - ПСВ Эйндховен 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Летцигрунд (Цюрих, Швейцария), вместимость: 30000
06 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цюрих - ПСВ Эйндховен, которое состоится 06 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Летцигрунд (Цюрих, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Цюрих
Цюрих, Швейцария
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|25
|вр
|Янник Бреше
|2
|зщ
|Линдрит Камбери
|31
|зщ
|Мирлинд Криезиу
|6
|зщ
|Фидан Алити
|19
|зщ
|Никола Боранияшевич
|3
|зщ
|Адриан Герреро
|8
|пз
|Оле Сельнес
|21
|пз
|Блерим Джемаили
|10
|пз
|Антонио Маркезано
|23
|пз
|Фабиан Рохнер
|15
|нп
|Айегун Тосин
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|29
|зщ
|Филипп Мвене
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|31
|зщ
|Филипп Макс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|23
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Ксави Симонс
|28
|нп
|Исмаэль Сайбари
|11
|нп
|Коди Гакпо
|32
|нп
|Йорбе Вертессен
Запасные
|1
|вр
|Живко Костадинович
|34
|вр
|Джанни Де Нитти
|28
|зщ
|Карол Метс
|16
|зщ
|Марк Хорншух
|24
|зщ
|Никола Катич
|27
|пз
|Селмин Ходжа
|7
|пз
|Бледиан Красники
|17
|пз
|Шейк Конде
|18
|нп
|Донис Афдияй
|11
|нп
|Жонатан Окита
|9
|нп
|Иван Сантини
|20
|нп
|Богдан Вьюнник
|24
|вр
|Бой Ватерман
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|2
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|35
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|22
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|15
|пз
|Эрик Гутьеррес
|20
|пз
|Гус Тиль
|37
|пз
|Ричард Ледесма
|21
|нп
|Анвар Эль-Гази
|33
|нп
|Савио Морейра
|27
|нп
|Жоан Бакайоко
Главные тренеры
|Франко Фода
|Руд ван Нистелрой
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Будё-Глимт
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|4
|Цюрих
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фенербахче
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Ренн
|2
|4
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|АЕК Ларнака
|2
|3
|4
|Динамо К
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бетис
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Лудогорец
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Рома
|2
|3
|4
|ХИК
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брага
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Юнион
|2
|6
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Унион
|2
|0
|4
|Мальмё
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Сосьедад
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Шериф
|2
|3
|4
|Омония
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фейеноорд
|2
|3
| 2
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Лацио
|2
|3
|4
|Штурм
|2
|3
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фрайбург
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Карабах
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Нант
|2
|3
|4
|Олимпиакос
|2
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ференцварош
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Трабзонспор
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Монако
|2
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0