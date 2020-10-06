Фенербахче - АЕК 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
06 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - АЕК Ларнака, которое состоится 06 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Хосе Луис Ольтра
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Будё-Глимт
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|4
|Цюрих
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фенербахче
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Ренн
|2
|4
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|АЕК Ларнака
|2
|3
|4
|Динамо К
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бетис
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Лудогорец
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Рома
|2
|3
|4
|ХИК
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брага
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Юнион
|2
|6
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Унион
|2
|0
|4
|Мальмё
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Сосьедад
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Шериф
|2
|3
|4
|Омония
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фейеноорд
|2
|3
| 2
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Лацио
|2
|3
|4
|Штурм
|2
|3
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фрайбург
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Карабах
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Нант
|2
|3
|4
|Олимпиакос
|2
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ференцварош
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Трабзонспор
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Монако
|2
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0