Словацко - Ницца 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия), вместимость: 8121
06 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словацко - Ницца, которое состоится 06 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словацко
Угерске-Градиште, Чехия
Ницца
Ницца, Франция
|1
|вр
|Филип Нгуиэн
|6
|зщ
|Станислав Гофманн
|3
|зщ
|Михал Кадлец
|27
|пз
|Михал Томич
|19
|пз
|Ян Калабишка
|10
|пз
|Михал Травник
|20
|пз
|Марек Гавлик
|11
|пз
|Милан Петржела
|7
|пз
|Даниэль Гользер
|21
|нп
|Ондржей Шашинка
|17
|нп
|Ондржей Мигалик
|90
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|28
|пз
|Хишем Будауи
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|99
|пз
|Марио Лемина
|10
|нп
|Софьян Диоп
|29
|нп
|Николя Пепе
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
Запасные
|31
|вр
|Иржи Борек
|30
|вр
|Томаш Фриштак
|5
|зщ
|Томаш Бржечка
|4
|зщ
|Патрик Шимко
|14
|зщ
|Мерхас Доски
|99
|пз
|Власий Синявский
|23
|пз
|Петр Райнберк
|28
|пз
|Властимил Даничек
|13
|пз
|Михал Когут
|15
|нп
|Патрик Бранднер
|18
|нп
|Либор Козак
|9
|нп
|Филип Вехета
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|77
|вр
|Тедди Бульхенди
|5
|зщ
|Мадс Сёренсен
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|15
|зщ
|Джо Брайан
|42
|зщ
|Маттиа Вити
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|21
|пз
|Алексис Бека-Бека
|16
|пз
|Аарон Рэмси
|18
|пз
|Рареш Илие
|14
|нп
|Билал Браими
Главные тренеры
|Мартин Сведик
|Люсьен Фавр
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Хартс
|2
|3
|3
|Рижская футбольная школа
|2
|1
|4
|Фиорентина
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|2
|4
|3
|Стяуа
|2
|1
|4
|Силькеборг
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Лех П
|2
|3
|3
|Хапоэль Б-Ш
|2
|1
|4
|Аустрия В
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Кёльн
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Ницца
|2
|2
|3
|Партизан
|2
|2
|4
|Словацко
|2
|1
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|2
|3
|3
|Аполлон Л
|2
|1
|4
|Вадуц
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Гент
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Юргорден
|2
|4
|3
|Мольде
|2
|1
|4
|Шэмрок Роверс
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Славия П
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Сивасспор
|2
|4
|3
|ЧФР Клуж
|2
|1
|4
|Балкани
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Базель
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Пюник
|2
|3
|3
|Жальгирис
|2
|1
|4
|Слован Бр
|2
|1