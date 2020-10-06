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Словацко - Ницца 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия), вместимость: 8121
06 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия)
Словацко
Ницца

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словацко - Ницца, которое состоится 06 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Словацко
      Угерске-Градиште, Чехия
      Ницца
      Ницца, Франция
      1ЧехияврФилип Нгуиэн
      6ЧехиязщСтанислав Гофманн
      3ЧехиязщМихал Кадлец
      27СловакияпзМихал Томич
      19ЧехияпзЯн Калабишка
      10ЧехияпзМихал Травник
      20ЧехияпзМарек Гавлик
      11ЧехияпзМилан Петржела
      7ЧехияпзДаниэль Гользер
      21ЧехиянпОндржей Шашинка
      17ЧехиянпОндржей Мигалик
      90ПольшаврМарцин Булка
      20АлжирзщЮсеф Аталь
      25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
      4Бразилиязщ Данте Бонфин
      26ФранциязщМельвен Бар
      28АлжирпзХишем Будауи
      19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
      99ГабонпзМарио Лемина
      10ФранциянпСофьян Диоп
      29Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
      24ФранциянпГаэтан Лаборде
      Запасные
      31ЧехияврИржи Борек
      30ЧехияврТомаш Фриштак
      5ЧехиязщТомаш Бржечка
      4СловакиязщПатрик Шимко
      14ИракзщМерхас Доски
      99ЭстонияпзВласий Синявский
      23ЧехияпзПетр Райнберк
      28ЧехияпзВластимил Даничек
      13ЧехияпзМихал Когут
      15ЧехиянпПатрик Бранднер
      18ЧехиянпЛибор Козак
      9ЧехиянпФилип Вехета
      1ДанияврКаспер Шмейхель
      77АлжирврТедди Бульхенди
      5ДаниязщМадс Сёренсен
      23ШвейцариязщДжордан Лотомба
      15АнглиязщДжо Брайан
      42ИталиязщМаттиа Вити
      8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
      21ФранцияпзАлексис Бека-Бека
      16УэльспзАарон Рэмси
      18РумынияпзРареш Илие
      14АлжирнпБилал Браими
      Главные тренеры
      ЧехияМартин Сведик
      ШвейцарияЛюсьен Фавр
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир2 6
      2
      Плей-офф
      		Хартс2 3
      3 Рижская футбольная школа2 1
      4 Фиорентина2 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед2 6
      2
      Плей-офф
      		Андерлехт2 4
      3 Стяуа2 1
      4 Силькеборг2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал2 6
      2
      Плей-офф
      		Лех П2 3
      3 Хапоэль Б-Ш2 1
      4 Аустрия В2 1
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Кёльн2 4
      2
      Плей-офф
      		Ницца2 2
      3 Партизан2 2
      4 Словацко2 1
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар2 6
      2
      Плей-офф
      		Днепр-12 3
      3 Аполлон Л2 1
      4 Вадуц2 1
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Гент2 4
      2
      Плей-офф
      		Юргорден2 4
      3 Мольде2 1
      4 Шэмрок Роверс2 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Славия П2 4
      2
      Плей-офф
      		Сивасспор2 4
      3 ЧФР Клуж2 1
      4 Балкани2 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Базель2 6
      2
      Плей-офф
      		Пюник2 3
      3 Жальгирис2 1
      4 Слован Бр2 1

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