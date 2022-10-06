Вильярреал - Аустрия 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
06 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Аустрия В, которое состоится 06 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Аустрия В
Вена, Австрия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Манфред Шмид
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Хартс
|2
|3
|3
|Рижская футбольная школа
|2
|1
|4
|Фиорентина
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|2
|4
|3
|Стяуа
|2
|1
|4
|Силькеборг
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Лех П
|2
|3
|3
|Хапоэль Б-Ш
|2
|1
|4
|Аустрия В
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Кёльн
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Ницца
|2
|2
|3
|Партизан
|2
|2
|4
|Словацко
|2
|1
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|2
|3
|3
|Аполлон Л
|2
|1
|4
|Вадуц
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Гент
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Юргорден
|2
|4
|3
|Мольде
|2
|1
|4
|Шэмрок Роверс
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Славия П
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Сивасспор
|2
|4
|3
|ЧФР Клуж
|2
|1
|4
|Балкани
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Базель
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Пюник
|2
|3
|3
|Жальгирис
|2
|1
|4
|Слован Бр
|2
|1