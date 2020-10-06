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Кёльн - Партизан 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
06 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Кёльн
Партизан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Партизан, которое состоится 06 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кёльн
      Кёльн, Германия
      Партизан
      Белград, Сербия
      Главные тренеры
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      СербияАлександар Станоевич
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир2 6
      2
      Плей-офф
      		Хартс2 3
      3 Рижская футбольная школа2 1
      4 Фиорентина2 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед2 6
      2
      Плей-офф
      		Андерлехт2 4
      3 Стяуа2 1
      4 Силькеборг2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал2 6
      2
      Плей-офф
      		Лех П2 3
      3 Хапоэль Б-Ш2 1
      4 Аустрия В2 1
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Кёльн2 4
      2
      Плей-офф
      		Ницца2 2
      3 Партизан2 2
      4 Словацко2 1
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар2 6
      2
      Плей-офф
      		Днепр-12 3
      3 Аполлон Л2 1
      4 Вадуц2 1
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Гент2 4
      2
      Плей-офф
      		Юргорден2 4
      3 Мольде2 1
      4 Шэмрок Роверс2 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Славия П2 4
      2
      Плей-офф
      		Сивасспор2 4
      3 ЧФР Клуж2 1
      4 Балкани2 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Базель2 6
      2
      Плей-офф
      		Пюник2 3
      3 Жальгирис2 1
      4 Слован Бр2 1

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