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Днепр-1 - Вадуц 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Кошице-Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
06 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Фран Йович (Загреб, Хорватия)
Днепр-1
Вадуц

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Вадуц, которое состоится 06 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кошице-Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр-1
      Днепр, Украина
      Вадуц
      Вадуц, Лихтенштейн
      93БразилияврМакс Валеф
      3УкраиназщВладимир Адамюк
      5УкраиназщЭдуард Сарапий
      39УкраиназщАлександр Сваток
      6БразилиязщГабриэл Бузанелло
      18УкраинапзРуслан Бабенко
      22УкраинапзВалентин Рубчинский
      8УкраинапзАлександр Пихаленок
      9УкраинанпАлексей Гуцуляк
      13АлжирнпЯнис Амаш
      7УкраинанпАртём Довбик
      42ШвейцарияврЖьон Шан
      29ГерманиязщГабриэль Изик
      28ЛихтенштейнзщЛарс Трабер
      24ШвейцарияпзСедрик Гассер
      23ШвейцарияпзДарио Ульрих
      80ШвейцарияпзРайан Фоссо-Имефак
      14СербияпзМилан Гайич
      47ШвейцарияпзФабио Фер
      10ТурциянпТунахан Чичек
      27НигериянпФранклин Сасере
      9АвстриянпМануель Зуттер
      Запасные
      1УкраинаврВладислав Рыбак
      33УкраинаврВалерий Юрчук
      15УкраиназщСергей Логинов
      2УкраиназщНикита Кононов
      24УкраиназщВалерий Лучкевич
      34УкраиназщВладимир Танчик
      29УкраинапзАлександр Назаренко
      23АргентинапзДоминго Бланко
      10ФранцияпзФарес Балули
      25УкраинапзИгорь Когут
      11УкраинанпАртём Громов
      25ЛихтенштейнврГабриэль Фозер
      30ЛихтенштейнврТим-Тьядо Оэри
      13ШвейцариязщКевин Иодис
      21КосовозщАрбенит Джемайли
      3ФранциязщАнтони Гоэльзер
      7ШвейцарияпзМерлин Хаджи
      5АвстрияпзАнес Омерович
      77АвстрияпзКристиян Добрас
      20ЛихтенштейнпзСимон Люхингер
      4ЛихтенштейнпзНиколас Хаслер
      74ШвейцариянпЭльмин Растодер
      19ШвейцариянпДеян Джокич
      Главные тренеры
      УкраинаАлександр Кучер
      ШвейцарияАлессандро Лука Манджарратти
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир2 6
      2
      Плей-офф
      		Хартс2 3
      3 Рижская футбольная школа2 1
      4 Фиорентина2 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед2 6
      2
      Плей-офф
      		Андерлехт2 4
      3 Стяуа2 1
      4 Силькеборг2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал2 6
      2
      Плей-офф
      		Лех П2 3
      3 Хапоэль Б-Ш2 1
      4 Аустрия В2 1
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Кёльн2 4
      2
      Плей-офф
      		Ницца2 2
      3 Партизан2 2
      4 Словацко2 1
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар2 6
      2
      Плей-офф
      		Днепр-12 3
      3 Аполлон Л2 1
      4 Вадуц2 1
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Гент2 4
      2
      Плей-офф
      		Юргорден2 4
      3 Мольде2 1
      4 Шэмрок Роверс2 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Славия П2 4
      2
      Плей-офф
      		Сивасспор2 4
      3 ЧФР Клуж2 1
      4 Балкани2 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Базель2 6
      2
      Плей-офф
      		Пюник2 3
      3 Жальгирис2 1
      4 Слован Бр2 1

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