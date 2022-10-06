Днепр-1 - Вадуц 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Кошице-Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
06 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Фран Йович (Загреб, Хорватия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Вадуц, которое состоится 06 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кошице-Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр, Украина
Вадуц
Вадуц, Лихтенштейн
|93
|вр
|Макс Валеф
|3
|зщ
|Владимир Адамюк
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|39
|зщ
|Александр Сваток
|6
|зщ
|Габриэл Бузанелло
|18
|пз
|Руслан Бабенко
|22
|пз
|Валентин Рубчинский
|8
|пз
|Александр Пихаленок
|9
|нп
|Алексей Гуцуляк
|13
|нп
|Янис Амаш
|7
|нп
|Артём Довбик
|42
|вр
|Жьон Шан
|29
|зщ
|Габриэль Изик
|28
|зщ
|Ларс Трабер
|24
|пз
|Седрик Гассер
|23
|пз
|Дарио Ульрих
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|14
|пз
|Милан Гайич
|47
|пз
|Фабио Фер
|10
|нп
|Тунахан Чичек
|27
|нп
|Франклин Сасере
|9
|нп
|Мануель Зуттер
Запасные
|1
|вр
|Владислав Рыбак
|33
|вр
|Валерий Юрчук
|15
|зщ
|Сергей Логинов
|2
|зщ
|Никита Кононов
|24
|зщ
|Валерий Лучкевич
|34
|зщ
|Владимир Танчик
|29
|пз
|Александр Назаренко
|23
|пз
|Доминго Бланко
|10
|пз
|Фарес Балули
|25
|пз
|Игорь Когут
|11
|нп
|Артём Громов
|25
|вр
|Габриэль Фозер
|30
|вр
|Тим-Тьядо Оэри
|13
|зщ
|Кевин Иодис
|21
|зщ
|Арбенит Джемайли
|3
|зщ
|Антони Гоэльзер
|7
|пз
|Мерлин Хаджи
|5
|пз
|Анес Омерович
|77
|пз
|Кристиян Добрас
|20
|пз
|Симон Люхингер
|4
|пз
|Николас Хаслер
|74
|нп
|Эльмин Растодер
|19
|нп
|Деян Джокич
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Алессандро Лука Манджарратти
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Хартс
|2
|3
|3
|Рижская футбольная школа
|2
|1
|4
|Фиорентина
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|2
|4
|3
|Стяуа
|2
|1
|4
|Силькеборг
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Лех П
|2
|3
|3
|Хапоэль Б-Ш
|2
|1
|4
|Аустрия В
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Кёльн
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Ницца
|2
|2
|3
|Партизан
|2
|2
|4
|Словацко
|2
|1
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|2
|3
|3
|Аполлон Л
|2
|1
|4
|Вадуц
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Гент
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Юргорден
|2
|4
|3
|Мольде
|2
|1
|4
|Шэмрок Роверс
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Славия П
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Сивасспор
|2
|4
|3
|ЧФР Клуж
|2
|1
|4
|Балкани
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Базель
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Пюник
|2
|3
|3
|Жальгирис
|2
|1
|4
|Слован Бр
|2
|1