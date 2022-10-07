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Лион - Тулуза 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
07 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Рудди Буке (Амьен, Франция)
Лион
Тулуза

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Тулуза, которое состоится 07 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лион
      Лион
      Тулуза
      Тулуза
      Главные тренеры
      НидерландыПетер Бош
      ФранцияФилипп Монтанье
      История личных встреч
      26.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Лион3 : 0Тулуза
      18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лион4 : 1Тулуза
      02.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Тулуза2 : 3Лион
      03.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Лион5 : 1Тулуза
      16.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Тулуза2 : 2Лион
      01.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Лион2 : 0Тулуза
      20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Тулуза1 : 2Лион
      12.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 29 Лион4 : 0Тулуза
      29.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 11 Тулуза1 : 2Лион
      23.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Тулуза2 : 3Лион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ981028-52592,6
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель972019-52385,2
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян971119-132281,5
      4
      Лига Европы
      		Ланс963017-72177,8
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако952217-131763,0
      6 Ренн943217-91555,6
      7 Лион941416-111348,1
      8 Лилль941417-181348,1
      9 Клермон941412-141348,1
      10 Монпелье940521-191244,4
      11 Труа932416-181140,7
      12 Тулуза932413-151140,7
      13 Ницца92256-11829,6
      14 Осер92259-20829,6
      15 Анже92259-21829,6
      16 Нант91449-15725,9
      17
      Зона вылета
      		Реймс914412-19725,9
      18
      Зона вылета
      		Брест91359-19622,2
      19
      Зона вылета
      		Страсбург90547-12518,5
      20
      Зона вылета
      		Аяччо91175-14414,8

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