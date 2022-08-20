Хоффенхайм - Вердер 07 Октября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
07 Октября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вердер, которое состоится 07 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вердер
Бремен
Главные тренеры
|Андре Брайтенрайтер
|Оле Вернер
История личных встреч
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 0
|25.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|26.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 3
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|3 : 2
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 1
|19.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 1
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|19.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|8
|5
|2
|1
|15-6
|17
|70,8
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|5
|2
|1
|12-6
|17
|70,8
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|4
|3
|1
|23-6
|15
|62,5
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|5
|0
|3
|11-10
|15
|62,5
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|58,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|4
|2
|2
|16-13
|14
|58,3
|7
|Кёльн
|8
|3
|4
|1
|14-10
|13
|54,2
|8
|Вердер
|8
|3
|3
|2
|18-13
|12
|50,0
|9
|Боруссия М
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|50,0
|10
|Аугсбург
|8
|4
|0
|4
|8-12
|12
|50,0
|11
|РБ Лейпциг
|8
|3
|2
|3
|13-12
|11
|45,8
|12
|Майнц
|8
|3
|2
|3
|8-12
|11
|45,8
|13
|Вольфсбург
|8
|2
|2
|4
|8-14
|8
|33,3
|14
|Герта
|8
|1
|4
|3
|8-10
|7
|29,2
|15
|Шальке-04
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|25,0
|16
|Штутгарт
|8
|0
|5
|3
|9-13
|5
|20,8
| 17
Зона вылета
|Байер
|8
|1
|2
|5
|9-16
|5
|20,8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|0
|1
|7
|5-23
|1
|4,2