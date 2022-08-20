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Хоффенхайм - Вердер 07 Октября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
07 Октября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Хоффенхайм
Вердер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Вердер, которое состоится 07 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Вердер
      Бремен
      Главные тренеры
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      ГерманияОле Вернер
      История личных встреч
      21.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Хоффенхайм4 : 0Вердер
      25.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Вердер1 : 1Хоффенхайм
      26.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Вердер0 : 3Хоффенхайм
      24.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Хоффенхайм3 : 2Вердер
      11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Хоффенхайм0 : 1Вердер
      19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Вердер1 : 1Хоффенхайм
      13.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Вердер1 : 1Хоффенхайм
      25.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Вердер1 : 0Хоффенхайм
      19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Хоффенхайм1 : 0Вердер
      13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Вердер3 : 5Хоффенхайм
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион852115-61770,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург852112-61770,8
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д850311-101562,5
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм842213-81458,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф842216-131458,3
      7 Кёльн834114-101354,2
      8 Вердер833218-131250,0
      9 Боруссия М833211-101250,0
      10 Аугсбург84048-121250,0
      11 РБ Лейпциг832313-121145,8
      12 Майнц83238-121145,8
      13 Вольфсбург82248-14833,3
      14 Герта81438-10729,2
      15 Шальке-04813410-17625,0
      16 Штутгарт80539-13520,8
      17
      Зона вылета
      		Байер81259-16520,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум80175-2314,2

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