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Верес - Металлист 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Колос (Млинов, Украина), вместимость: 3000
07 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
Верес
Металлист

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Металлист, которое состоится 07 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Млинов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верес
      Ровно
      Металлист
      Харьков
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д541010-21386,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1440011-012100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л531112-101066,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос53115-31066,7
      5 Александрия53117-61066,7
      6 Верес53116-51066,7
      7 Металлист 192552215-5853,3
      8 Металлист52127-10746,7
      9 Динамо К42024-6650,0
      10 Львов51133-7426,7
      11 Рух В51136-8426,7
      12 Ворскла51135-8426,7
      13 Минай51134-6426,7
      14 Ингулец50234-7213,3
      15
      Зона вылета
      		Черноморец50233-6213,3
      16
      Зона вылета
      		Кривбасс50232-5213,3

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