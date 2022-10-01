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Куинз Парк Рейнджерс - Рединг 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
07 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Рединг, которое состоится 07 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Куинз Парк Рейнджерс
      Лондон
      Рединг
      Рединг
      Главные тренеры
      АнглияМайкл Бил
      АнглияПол Инс
      История личных встреч
      29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Куинз Парк Рейнджерс4 : 0Рединг
      11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Рединг3 : 3Куинз Парк Рейнджерс
      20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Рединг1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
      12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Рединг
      26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Рединг1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      22.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Рединг
      29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Рединг
      02.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Рединг0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
      30.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Рединг1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      05.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Рединг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед12 24
      2
      Повышение
      		Норвич Сити12 24
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рединг12 22
      4
      Плей-офф за повышение
      		Куинз Парк Рейнджерс12 21
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли12 19
      6
      Плей-офф за повышение
      		Суонси Сити12 18
      7 Блэкберн Роверс12 18
      8 Сандерленд12 17
      9 Лутон Таун12 17
      10 Уотфорд12 17
      11 Престон Норт Энд12 16
      12 Уиган Атлетик11 16
      13 Ротерхэм Юнайтед11 15
      14 Бристоль Сити12 15
      15 Кардифф Сити12 15
      16 Миллуолл12 14
      17 Халл Сити12 14
      18 Мидлсбро12 13
      19 Бирмингем Сити12 13
      20 Сток Сити12 13
      21 Блэкпул12 12
      22
      Зона вылета
      		Вест Бромвич Альбион12 10
      23
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун11 8
      24
      Зона вылета
      		Ковентри Сити9 7

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