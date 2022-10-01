Куинз Парк Рейнджерс - Рединг 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
07 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Рединг, которое состоится 07 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Рединг
Рединг
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Пол Инс
История личных встреч
|29.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|4 : 0
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|3 : 3
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 1
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|0 : 1
|26.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|1 : 0
|22.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|2 : 2
|29.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 0
|02.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 1
|30.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|1 : 0
|05.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|12
|24
| 2
Повышение
|Норвич Сити
|12
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Рединг
|12
|22
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|12
|21
| 5
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|12
|19
| 6
Плей-офф за повышение
|Суонси Сити
|12
|18
|7
|Блэкберн Роверс
|12
|18
|8
|Сандерленд
|12
|17
|9
|Лутон Таун
|12
|17
|10
|Уотфорд
|12
|17
|11
|Престон Норт Энд
|12
|16
|12
|Уиган Атлетик
|11
|16
|13
|Ротерхэм Юнайтед
|11
|15
|14
|Бристоль Сити
|12
|15
|15
|Кардифф Сити
|12
|15
|16
|Миллуолл
|12
|14
|17
|Халл Сити
|12
|14
|18
|Мидлсбро
|12
|13
|19
|Бирмингем Сити
|12
|13
|20
|Сток Сити
|12
|13
|21
|Блэкпул
|12
|12
| 22
Зона вылета
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|11
|8
| 24
Зона вылета
|Ковентри Сити
|9
|7