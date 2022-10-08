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Факел - Зенит 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
08 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Факел
Зенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 08 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа B Зенит2 : 0Факел
      28.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 19 Зенит2 : 1Факел
      14.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 5 Факел1 : 2Зенит
      05.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 29 Факел0 : 0Зенит
      27.06.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 15 Зенит5 : 0Факел
      16.07.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 18 Зенит0 : 1Факел
      17.03.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 1 Факел0 : 1Зенит
      25.10.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 10 Факел1 : 0Зенит
      09.09.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 3 Зенит2 : 0Факел
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Факел» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1192032-42987,9
      2 ЦСКА1172223-102369,7
      3 Ростов1164120-152266,7
      4 Спартак М1171324-122266,7
      5 Краснодар1163221-142163,6
      6 Сочи1152418-201751,5
      7 Ахмат1152417-171751,5
      8 Динамо М1144317-131648,5
      9 Оренбург1150618-271545,5
      10 Пари Нижний Новгород1133517-201236,4
      11 Крылья Советов1125410-141133,3
      12 Урал1231811-221027,8
      13 Факел1116415-22927,3
      14 Локомотив М1123615-22927,3
      15
      Зона вылета
      		Химки1222813-23822,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М111287-23515,2

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