Факел - Зенит 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
08 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 08 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|28.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 19
|2 : 1
|14.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 5
|1 : 2
|05.11.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 29
|0 : 0
|27.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 15
|5 : 0
|16.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 18
|0 : 1
|17.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 1
|0 : 1
|25.10.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 10
|1 : 0
|09.09.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 3
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Факел» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|11
|9
|2
|0
|32-4
|29
|87,9
|2
|ЦСКА
|11
|7
|2
|2
|23-10
|23
|69,7
|3
|Ростов
|11
|6
|4
|1
|20-15
|22
|66,7
|4
|Спартак М
|11
|7
|1
|3
|24-12
|22
|66,7
|5
|Краснодар
|11
|6
|3
|2
|21-14
|21
|63,6
|6
|Сочи
|11
|5
|2
|4
|18-20
|17
|51,5
|7
|Ахмат
|11
|5
|2
|4
|17-17
|17
|51,5
|8
|Динамо М
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|48,5
|9
|Оренбург
|11
|5
|0
|6
|18-27
|15
|45,5
|10
|Пари Нижний Новгород
|11
|3
|3
|5
|17-20
|12
|36,4
|11
|Крылья Советов
|11
|2
|5
|4
|10-14
|11
|33,3
|12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|27,8
|13
|Факел
|11
|1
|6
|4
|15-22
|9
|27,3
|14
|Локомотив М
|11
|2
|3
|6
|15-22
|9
|27,3
| 15
Зона вылета
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|22,2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|1
|2
|8
|7-23
|5
|15,2