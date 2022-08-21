ЦСКА - Динамо М 08 Октября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
08 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 08 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|24.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|1 : 0
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|3 : 2
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 1
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 0
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 1
|05.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 2
|03.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 0
|09.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 2
|23.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|11
|9
|2
|0
|32-4
|29
|87,9
|2
|ЦСКА
|11
|7
|2
|2
|23-10
|23
|69,7
|3
|Ростов
|11
|6
|4
|1
|20-15
|22
|66,7
|4
|Спартак М
|11
|7
|1
|3
|24-12
|22
|66,7
|5
|Краснодар
|11
|6
|3
|2
|21-14
|21
|63,6
|6
|Сочи
|11
|5
|2
|4
|18-20
|17
|51,5
|7
|Ахмат
|11
|5
|2
|4
|17-17
|17
|51,5
|8
|Динамо М
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|48,5
|9
|Оренбург
|11
|5
|0
|6
|18-27
|15
|45,5
|10
|Пари Нижний Новгород
|11
|3
|3
|5
|17-20
|12
|36,4
|11
|Крылья Советов
|11
|2
|5
|4
|10-14
|11
|33,3
|12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|27,8
|13
|Факел
|11
|1
|6
|4
|15-22
|9
|27,3
|14
|Локомотив М
|11
|2
|3
|6
|15-22
|9
|27,3
| 15
Зона вылета
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|22,2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|1
|2
|8
|7-23
|5
|15,2