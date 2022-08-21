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ЦСКА - Динамо М 08 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
08 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 08 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      24.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 ЦСКА1 : 0Динамо М
      08.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М2 : 1ЦСКА
      16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М3 : 2ЦСКА
      18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 ЦСКА3 : 1Динамо М
      27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 0ЦСКА
      27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА0 : 1Динамо М
      05.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 2Динамо М
      03.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М0 : 0ЦСКА
      09.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 2Динамо М
      23.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М0 : 0ЦСКА
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1192032-42987,9
      2 ЦСКА1172223-102369,7
      3 Ростов1164120-152266,7
      4 Спартак М1171324-122266,7
      5 Краснодар1163221-142163,6
      6 Сочи1152418-201751,5
      7 Ахмат1152417-171751,5
      8 Динамо М1144317-131648,5
      9 Оренбург1150618-271545,5
      10 Пари Нижний Новгород1133517-201236,4
      11 Крылья Советов1125410-141133,3
      12 Урал1231811-221027,8
      13 Факел1116415-22927,3
      14 Локомотив М1123615-22927,3
      15
      Зона вылета
      		Химки1222813-23822,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М111287-23515,2

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