Челси - Вулверхэмптон 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
08 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вулверхэмптон, которое состоится 08 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Бруну Лаже
История личных встреч
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 2
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|15.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 5
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|18.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|25.09.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|20-8
|21
|87,5
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|6
|2
|0
|29-9
|20
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|5
|2
|1
|19-10
|17
|70,8
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|4
|2
|1
|14-8
|14
|66,7
| 5
Лига Европы
|Челси
|7
|4
|1
|2
|10-10
|13
|61,9
|6
|Манчестер Юнайтед
|7
|4
|0
|3
|11-14
|12
|57,1
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|2
|5
|1
|12-8
|11
|45,8
|8
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|45,8
|9
|Ливерпуль
|7
|2
|4
|1
|18-9
|10
|47,6
|10
|Брентфорд
|8
|2
|4
|2
|15-12
|10
|41,7
|11
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|7-7
|10
|41,7
|12
|Лидс Юнайтед
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|42,9
|13
|Борнмут
|8
|2
|3
|3
|6-19
|9
|37,5
|14
|Астон Вилла
|8
|2
|2
|4
|6-10
|8
|33,3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|5-9
|7
|29,2
|16
|Саутгемптон
|8
|2
|1
|5
|8-13
|7
|29,2
|17
|Кристал Пэлас
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|28,6
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|1
|3
|4
|3-9
|6
|25,0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|8
|1
|1
|6
|14-22
|4
|16,7
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|1
|1
|6
|6-21
|4
|16,7