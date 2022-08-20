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Челси - Вулверхэмптон 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
08 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Челси
Вулверхэмптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вулверхэмптон, которое состоится 08 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Челси
      Лондон
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Главные тренеры
      АнглияГрэм Поттер
      ПортугалияБруну Лаже
      История личных встреч
      07.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 36 Челси2 : 2Вулверхэмптон
      19.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вулверхэмптон0 : 0Челси
      27.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Челси0 : 0Вулверхэмптон
      15.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вулверхэмптон2 : 1Челси
      26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Челси2 : 0Вулверхэмптон
      14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вулверхэмптон2 : 5Челси
      10.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Челси1 : 1Вулверхэмптон
      05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон2 : 1Челси
      18.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Вулверхэмптон0 : 2Челси
      25.09.2012 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси6 : 0Вулверхэмптон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал870120-82187,5
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити862029-92083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур852119-101770,8
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион742114-81466,7
      5
      Лига Европы
      		Челси741210-101361,9
      6 Манчестер Юнайтед740311-141257,1
      7 Ньюкасл Юнайтед825112-81145,8
      8 Фулхэм832313-151145,8
      9 Ливерпуль724118-91047,6
      10 Брентфорд824215-121041,7
      11 Эвертон82427-71041,7
      12 Лидс Юнайтед723210-10942,9
      13 Борнмут82336-19937,5
      14 Астон Вилла82246-10833,3
      15 Вест Хэм Юнайтед82155-9729,2
      16 Саутгемптон82158-13729,2
      17 Кристал Пэлас71338-11628,6
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон81343-9625,0
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити811614-22416,7
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест81166-21416,7

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