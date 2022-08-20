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Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
08 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 08 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Брентфорд
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияЭдди Хау
      ДанияТомас Франк
      История личных встреч
      26.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 27 Брентфорд0 : 2Ньюкасл Юнайтед
      20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ньюкасл Юнайтед3 : 3Брентфорд
      22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд1 : 0Ньюкасл Юнайтед
      14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
      15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Брентфорд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал870120-82187,5
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити862029-92083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур852119-101770,8
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион742114-81466,7
      5
      Лига Европы
      		Челси741210-101361,9
      6 Манчестер Юнайтед740311-141257,1
      7 Ньюкасл Юнайтед825112-81145,8
      8 Фулхэм832313-151145,8
      9 Ливерпуль724118-91047,6
      10 Брентфорд824215-121041,7
      11 Эвертон82427-71041,7
      12 Лидс Юнайтед723210-10942,9
      13 Борнмут82336-19937,5
      14 Астон Вилла82246-10833,3
      15 Вест Хэм Юнайтед82155-9729,2
      16 Саутгемптон82158-13729,2
      17 Кристал Пэлас71338-11628,6
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон81343-9625,0
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити811614-22416,7
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест81166-21416,7

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