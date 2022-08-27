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Альмерия - Райо Вальекано 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
08 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Альмерия
Райо Вальекано

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Райо Вальекано, которое состоится 08 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Альмерия
      Альмерия
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияХоан Руби
      ИспанияАндони Ираола
      История личных встреч
      02.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 33 Альмерия0 : 1Райо Вальекано
      08.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Райо Вальекано0 : 1Альмерия
      13.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Альмерия3 : 2Райо Вальекано
      21.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Райо Вальекано1 : 1Альмерия
      10.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 30 Альмерия0 : 1Райо Вальекано
      12.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 9 Райо Вальекано1 : 0Альмерия
      05.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Райо Вальекано1 : 0Альмерия
      06.09.2016 Кубок Испании 2-й раунд Альмерия0 : 2Райо Вальекано
      03.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Альмерия3 : 0Райо Вальекано
      19.04.2015 Испания - Примера Тур 32 Райо Вальекано2 : 0Альмерия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона761019-11990,5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид761018-71990,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б751116-41676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис750210-51571,4
      5
      Лига Европы
      		Атлетико М741212-61361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия841314-81354,2
      7 Реал Сосьедад741212-111361,9
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал733110-21257,1
      10 Райо Вальекано73139-91047,6
      11 Сельта73139-131047,6
      12 Мальорка72236-8838,1
      13 Жирона721410-12733,3
      14 Вальядолид72146-13733,3
      15 Хетафе72148-15733,3
      16 Севилья71247-13523,8
      17 Эспаньол71249-14523,8
      18
      Зона вылета
      		Альмерия71154-11419,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис71151-14419,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче70163-1814,8

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