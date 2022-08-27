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Хетафе - Реал Мадрид 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
08 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Хетафе
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Мадрид, которое состоится 08 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      09.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
      02.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Хетафе1 : 0Реал Мадрид
      18.04.2021 Испания - Примера Тур 33 Хетафе0 : 0Реал Мадрид
      09.02.2021 Испания - Примера Тур 1 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
      02.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид1 : 0Хетафе
      04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Хетафе0 : 3Реал Мадрид
      25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Хетафе0 : 0Реал Мадрид
      19.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
      03.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид3 : 1Хетафе
      14.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Хетафе1 : 2Реал Мадрид
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Хетафе» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона761019-11990,5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид761018-71990,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б751116-41676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис750210-51571,4
      5
      Лига Европы
      		Атлетико М741212-61361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия841314-81354,2
      7 Реал Сосьедад741212-111361,9
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал733110-21257,1
      10 Райо Вальекано73139-91047,6
      11 Сельта73139-131047,6
      12 Мальорка72236-8838,1
      13 Жирона721410-12733,3
      14 Вальядолид72146-13733,3
      15 Хетафе72148-15733,3
      16 Севилья71247-13523,8
      17 Эспаньол71249-14523,8
      18
      Зона вылета
      		Альмерия71154-11419,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис71151-14419,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче70163-1814,8

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