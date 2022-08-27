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Севилья - Атлетик 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
08 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Севилья
Атлетик Б

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетик Б, которое состоится 08 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья
      Атлетик Б
      Бильбао
      Главные тренеры
      ИспанияХулен Лопетеги
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      История личных встреч
      22.05.2022 Испания - Примера Тур 38 Севилья1 : 0Атлетик Б
      11.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Атлетик Б0 : 1Севилья
      03.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Севилья0 : 1Атлетик Б
      31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б2 : 1Севилья
      09.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б1 : 2Севилья
      03.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Севилья1 : 1Атлетик Б
      18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Севилья2 : 0Атлетик Б
      16.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Севилья0 : 1Атлетик Б
      13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Атлетик Б2 : 0Севилья
      10.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б1 : 3Севилья
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона761019-11990,5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид761018-71990,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б751116-41676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис750210-51571,4
      5
      Лига Европы
      		Атлетико М741212-61361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия841314-81354,2
      7 Реал Сосьедад741212-111361,9
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал733110-21257,1
      10 Райо Вальекано73139-91047,6
      11 Сельта73139-131047,6
      12 Мальорка72236-8838,1
      13 Жирона721410-12733,3
      14 Вальядолид72146-13733,3
      15 Хетафе72148-15733,3
      16 Севилья71247-13523,8
      17 Эспаньол71249-14523,8
      18
      Зона вылета
      		Альмерия71154-11419,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис71151-14419,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче70163-1814,8

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