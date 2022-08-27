Севилья - Атлетик 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
08 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетик Б, которое состоится 08 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|22.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|11.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1
|03.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|09.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 2
|03.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|13.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 0
|10.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|19-1
|19
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|6
|1
|0
|18-7
|19
|90,5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|5
|1
|1
|16-4
|16
|76,2
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|5
|0
|2
|10-5
|15
|71,4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|7
|4
|1
|2
|12-6
|13
|61,9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|8
|4
|1
|3
|14-8
|13
|54,2
|7
|Реал Сосьедад
|7
|4
|1
|2
|12-11
|13
|61,9
|8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|54,2
|9
|Вильярреал
|7
|3
|3
|1
|10-2
|12
|57,1
|10
|Райо Вальекано
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|47,6
|11
|Сельта
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|47,6
|12
|Мальорка
|7
|2
|2
|3
|6-8
|8
|38,1
|13
|Жирона
|7
|2
|1
|4
|10-12
|7
|33,3
|14
|Вальядолид
|7
|2
|1
|4
|6-13
|7
|33,3
|15
|Хетафе
|7
|2
|1
|4
|8-15
|7
|33,3
|16
|Севилья
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|23,8
|17
|Эспаньол
|7
|1
|2
|4
|9-14
|5
|23,8
| 18
Зона вылета
|Альмерия
|7
|1
|1
|5
|4-11
|4
|19,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|7
|1
|1
|5
|1-14
|4
|19,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|7
|0
|1
|6
|3-18
|1
|4,8