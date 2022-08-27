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Марсель - Аяччо 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Октября 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Марсель
Аяччо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Аяччо, которое состоится 08 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Марсель
      Марсель
      Аяччо
      Аяччо
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Тудор
      ФранцияОливье Панталони
      История личных встреч
      04.04.2014 Франция - Лига 1 Тур 32 Марсель3 : 1Аяччо
      22.11.2013 Франция - Лига 1 Тур 14 Аяччо1 : 3Марсель
      15.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 29 Марсель0 : 0Аяччо
      04.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 11 Аяччо0 : 2Марсель
      09.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 27 Аяччо1 : 0Марсель
      22.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель2 : 0Аяччо
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ981028-52592,6
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель972019-52385,2
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян971119-132281,5
      4
      Лига Европы
      		Ланс963017-72177,8
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако952217-131763,0
      6 Ренн943217-91555,6
      7 Лион1042417-121446,7
      8 Лилль941417-181348,1
      9 Клермон941412-141348,1
      10 Монпелье940521-191244,4
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа932416-181140,7
      13 Ницца92256-11829,6
      14 Осер92259-20829,6
      15 Анже92259-21829,6
      16 Нант91449-15725,9
      17
      Зона вылета
      		Реймс914412-19725,9
      18
      Зона вылета
      		Брест91359-19622,2
      19
      Зона вылета
      		Страсбург90547-12518,5
      20
      Зона вылета
      		Аяччо91175-14414,8

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