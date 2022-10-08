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Реймс - ПСЖ 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
08 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
Реймс
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - ПСЖ, которое состоится 08 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реймс
      Реймс
      ПСЖ
      Париж
      Главные тренеры
      ИспанияОскар Гарсия
      ФранцияКристоф Галтье
      История личных встреч
      23.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 22 ПСЖ4 : 0Реймс
      29.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Реймс0 : 2ПСЖ
      16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ4 : 0Реймс
      27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Реймс0 : 2ПСЖ
      22.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Реймс0 : 3ПСЖ
      25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 ПСЖ0 : 2Реймс
      24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Реймс3 : 1ПСЖ
      26.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 ПСЖ4 : 1Реймс
      20.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 27 ПСЖ4 : 1Реймс
      19.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 6 Реймс1 : 1ПСЖ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ981028-52592,6
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель972019-52385,2
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян971119-132281,5
      4
      Лига Европы
      		Ланс963017-72177,8
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако952217-131763,0
      6 Ренн943217-91555,6
      7 Лион1042417-121446,7
      8 Лилль941417-181348,1
      9 Клермон941412-141348,1
      10 Монпелье940521-191244,4
      11 Тулуза1033414-161240,0
      12 Труа932416-181140,7
      13 Ницца92256-11829,6
      14 Осер92259-20829,6
      15 Анже92259-21829,6
      16 Нант91449-15725,9
      17
      Зона вылета
      		Реймс914412-19725,9
      18
      Зона вылета
      		Брест91359-19622,2
      19
      Зона вылета
      		Страсбург90547-12518,5
      20
      Зона вылета
      		Аяччо91175-14414,8

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