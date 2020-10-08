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Сассуоло - Интер 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
08 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
Сассуоло
Интер М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Интер М, которое состоится 08 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сассуоло
      Сассуоло
      Интер М
      Милан
      Главные тренеры
      ИталияАлессио Дионизи
      ИталияСимоне Индзаги
      История личных встреч
      20.02.2022 Италия - Серия А Тур 26 Интер М0 : 2Сассуоло
      02.10.2021 Италия - Серия А Тур 7 Сассуоло1 : 2Интер М
      07.04.2021 Италия - Серия А Тур 28 Интер М2 : 1Сассуоло
      28.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Сассуоло0 : 3Интер М
      24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Интер М3 : 3Сассуоло
      20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Сассуоло3 : 4Интер М
      19.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Интер М0 : 0Сассуоло
      19.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло1 : 0Интер М
      12.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Интер М1 : 2Сассуоло
      23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Сассуоло1 : 0Интер М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи862018-62083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта862012-32083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Удинезе861117-81979,2
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио852117-51770,8
      5
      Лига Европы
      		Милан852116-91770,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома851210-81666,7
      7 Ювентус834112-51354,2
      8 Сассуоло833210-81250,0
      9 Интер М840414-131250,0
      10 Торино83147-101041,7
      11 Фиорентина82337-7937,5
      12 Специя82247-15833,3
      13 Лечче81437-9729,2
      14 Эмполи81437-10729,2
      15 Монца82157-14729,2
      16 Салернитана814310-13729,2
      17 Болонья81347-13625,0
      18
      Зона вылета
      		Верона81257-15520,8
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе80356-15312,5
      20
      Зона вылета
      		Сампдория80264-1628,3

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