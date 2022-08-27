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Болонья - Сампдория 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
08 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
Болонья
Сампдория

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сампдория, которое состоится 08 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Болонья
      Болонья
      Сампдория
      Генуя
      Главные тренеры
      СербияСиниша Михайлович
      ИталияТьяго Мотта
      ИталияМарко Джампаоло
      История личных встреч
      11.04.2022 Италия - Серия А Тур 32 Болонья2 : 0Сампдория
      07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Сампдория1 : 2Болонья
      14.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Болонья3 : 1Сампдория
      22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Сампдория1 : 2Болонья
      28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Сампдория1 : 2Болонья
      27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 1Сампдория
      20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Болонья3 : 0Сампдория
      01.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Сампдория4 : 1Болонья
      18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Сампдория1 : 0Болонья
      25.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Болонья3 : 0Сампдория
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи862018-62083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта862012-32083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Удинезе861117-81979,2
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио852117-51770,8
      5
      Лига Европы
      		Милан852116-91770,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома851210-81666,7
      7 Ювентус834112-51354,2
      8 Сассуоло833210-81250,0
      9 Интер М840414-131250,0
      10 Торино83147-101041,7
      11 Фиорентина82337-7937,5
      12 Специя82247-15833,3
      13 Лечче81437-9729,2
      14 Эмполи81437-10729,2
      15 Монца82157-14729,2
      16 Салернитана814310-13729,2
      17 Болонья81347-13625,0
      18
      Зона вылета
      		Верона81257-15520,8
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе80356-15312,5
      20
      Зона вылета
      		Сампдория80264-1628,3

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