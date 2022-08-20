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Байер - Шальке-04 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
08 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия)
Байер
Шальке-04

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Шальке-04, которое состоится 08 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Байер
      Леверкузен
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Главные тренеры
      ШвейцарияХерардо Сеоане
      ГерманияФранк Крамер
      История личных встреч
      03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Байер2 : 1Шальке-04
      06.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Шальке-040 : 3Байер
      14.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Шальке-041 : 1Байер
      07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Байер2 : 1Шальке-04
      11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Байер1 : 1Шальке-04
      19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Шальке-041 : 2Байер
      25.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Байер0 : 2Шальке-04
      29.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Шальке-041 : 1Байер
      28.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Байер1 : 4Шальке-04
      11.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Шальке-040 : 1Байер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион852115-61770,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург852112-61770,8
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      4
      Лига чемпионов
      		Вердер943220-141555,6
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д850311-101562,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм942314-101451,9
      7 Айнтрахт Ф842216-131458,3
      8 Кёльн834114-101354,2
      9 Боруссия М833211-101250,0
      10 Аугсбург84048-121250,0
      11 РБ Лейпциг832313-121145,8
      12 Майнц83238-121145,8
      13 Вольфсбург82248-14833,3
      14 Герта81438-10729,2
      15 Шальке-04813410-17625,0
      16 Штутгарт80539-13520,8
      17
      Зона вылета
      		Байер81259-16520,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум80175-2314,2

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