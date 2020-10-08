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Бохум - Айнтрахт 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
08 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия)
Бохум
Айнтрахт Ф

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Айнтрахт Ф, которое состоится 08 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бохум
      Бохум
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияТомас Леч
      АвстрияОливер Гласнер
      История личных встреч
      13.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф2 : 1Бохум
      24.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Бохум2 : 0Айнтрахт Ф
      25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Айнтрахт Ф2 : 0Бохум
      26.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 28 Бохум1 : 2Айнтрахт Ф
      01.11.2009 Германия - Бундеслига Тур 11 Айнтрахт Ф2 : 1Бохум
      16.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 33 Бохум2 : 0Айнтрахт Ф
      06.12.2008 Германия - Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Ф4 : 0Бохум
      08.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 23 Айнтрахт Ф1 : 1Бохум
      21.09.2007 Германия - Бундеслига Тур 6 Бохум0 : 0Айнтрахт Ф
      21.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 30 Айнтрахт Ф0 : 3Бохум
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион852115-61770,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург852112-61770,8
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      4
      Лига чемпионов
      		Вердер943220-141555,6
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д850311-101562,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм942314-101451,9
      7 Айнтрахт Ф842216-131458,3
      8 Кёльн834114-101354,2
      9 Боруссия М833211-101250,0
      10 Аугсбург84048-121250,0
      11 РБ Лейпциг832313-121145,8
      12 Майнц83238-121145,8
      13 Вольфсбург82248-14833,3
      14 Герта81438-10729,2
      15 Шальке-04813410-17625,0
      16 Штутгарт80539-13520,8
      17
      Зона вылета
      		Байер81259-16520,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум80175-2314,2

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