Бохум - Айнтрахт 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
08 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Айнтрахт Ф, которое состоится 08 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Томас Райс
|Томас Леч
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|13.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 0
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|26.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 2
|01.11.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|16.05.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 0
|06.12.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|4 : 0
|08.03.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 0
|21.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|8
|5
|2
|1
|15-6
|17
|70,8
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|5
|2
|1
|12-6
|17
|70,8
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|4
|3
|1
|23-6
|15
|62,5
| 4
Лига чемпионов
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|20-14
|15
|55,6
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|8
|5
|0
|3
|11-10
|15
|62,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|9
|4
|2
|3
|14-10
|14
|51,9
|7
|Айнтрахт Ф
|8
|4
|2
|2
|16-13
|14
|58,3
|8
|Кёльн
|8
|3
|4
|1
|14-10
|13
|54,2
|9
|Боруссия М
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|50,0
|10
|Аугсбург
|8
|4
|0
|4
|8-12
|12
|50,0
|11
|РБ Лейпциг
|8
|3
|2
|3
|13-12
|11
|45,8
|12
|Майнц
|8
|3
|2
|3
|8-12
|11
|45,8
|13
|Вольфсбург
|8
|2
|2
|4
|8-14
|8
|33,3
|14
|Герта
|8
|1
|4
|3
|8-10
|7
|29,2
|15
|Шальке-04
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|25,0
|16
|Штутгарт
|8
|0
|5
|3
|9-13
|5
|20,8
| 17
Зона вылета
|Байер
|8
|1
|2
|5
|9-16
|5
|20,8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|0
|1
|7
|5-23
|1
|4,2