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Боруссия Д - Бавария 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
08 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
Боруссия Д
Бавария

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Бавария, которое состоится 08 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия Д
      Дортмунд
      Бавария
      Мюнхен
      Главные тренеры
      ГерманияЭдин Терзич
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      История личных встреч
      23.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 31 Бавария3 : 1Боруссия Д
      04.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия Д2 : 3Бавария
      17.08.2021 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д1 : 3Бавария
      06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Бавария4 : 2Боруссия Д
      07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д2 : 3Бавария
      30.09.2020 Суперкубок Германии Финал Бавария3 : 2Боруссия Д
      26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия Д0 : 1Бавария
      09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария4 : 0Боруссия Д
      03.08.2019 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д2 : 0Бавария
      06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Бавария5 : 0Боруссия Д
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион852115-61770,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург852112-61770,8
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      4
      Лига чемпионов
      		Вердер943220-141555,6
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д850311-101562,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм942314-101451,9
      7 Айнтрахт Ф842216-131458,3
      8 Кёльн834114-101354,2
      9 Боруссия М833211-101250,0
      10 Аугсбург84048-121250,0
      11 РБ Лейпциг832313-121145,8
      12 Майнц83238-121145,8
      13 Вольфсбург82248-14833,3
      14 Герта81438-10729,2
      15 Шальке-04813410-17625,0
      16 Штутгарт80539-13520,8
      17
      Зона вылета
      		Байер81259-16520,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум80175-2314,2

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