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Аугсбург - Вольфсбург 08 Октября прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
08 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Аугсбург
Вольфсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вольфсбург, которое состоится 08 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аугсбург
      Аугсбург
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Главные тренеры
      ГерманияЭнрико Масен
      ХорватияНико Ковач
      История личных встреч
      03.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Аугсбург3 : 0Вольфсбург
      06.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Вольфсбург1 : 0Аугсбург
      06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург0 : 2Вольфсбург
      04.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
      16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Аугсбург1 : 2Вольфсбург
      27.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
      18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург8 : 1Аугсбург
      23.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург2 : 3Вольфсбург
      13.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Вольфсбург0 : 0Аугсбург
      25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Аугсбург2 : 1Вольфсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион852115-61770,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург852112-61770,8
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      4
      Лига чемпионов
      		Вердер943220-141555,6
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д850311-101562,5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм942314-101451,9
      7 Айнтрахт Ф842216-131458,3
      8 Кёльн834114-101354,2
      9 Боруссия М833211-101250,0
      10 Аугсбург84048-121250,0
      11 РБ Лейпциг832313-121145,8
      12 Майнц83238-121145,8
      13 Вольфсбург82248-14833,3
      14 Герта81438-10729,2
      15 Шальке-04813410-17625,0
      16 Штутгарт80539-13520,8
      17
      Зона вылета
      		Байер81259-16520,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум80175-2314,2

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