Санта-Клара - Спортинг 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
08 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 08 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Мариу Фернанду Силва
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|4 : 0
|26.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|07.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|3 : 2
|05.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 1
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 2
|10.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 0
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|0 : 4
|15.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|04.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|8
|7
|1
|0
|19-3
|22
|91,7
|2
|Порту
|8
|6
|1
|1
|20-6
|19
|79,2
|3
|Брага
|8
|6
|1
|1
|24-9
|19
|79,2
|4
|Каза Пия
|8
|5
|2
|1
|9-4
|17
|70,8
|5
|Боавишта
|8
|5
|0
|3
|8-12
|15
|62,5
|6
|Портимоненсе
|8
|5
|0
|3
|8-7
|15
|62,5
|7
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|61,9
|8
|Эшторил
|8
|3
|3
|2
|10-7
|12
|50,0
|9
|Витория Гимарайнш
|8
|3
|2
|3
|6-6
|11
|45,8
|10
|Арока
|8
|2
|3
|3
|7-16
|9
|37,5
|11
|Риу Аве
|8
|2
|3
|3
|11-13
|9
|37,5
|12
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|37,5
|13
|Визела
|8
|2
|2
|4
|6-9
|8
|33,3
|14
|Фамаликан
|8
|2
|1
|5
|5-8
|7
|29,2
|15
|Шавиш
|7
|1
|3
|3
|5-9
|6
|28,6
|16
|Санта-Клара
|8
|1
|2
|5
|5-9
|5
|20,8
|17
|Пасуш де Феррейра
|8
|0
|2
|6
|6-16
|2
|8,3
|18
|Маритиму
|8
|0
|0
|8
|5-24
|0
|0,0