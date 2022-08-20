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Санта-Клара - Спортинг 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
08 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Санта-Клара
Спортинг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 08 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Санта-Клара
      Понта-Делгада
      Спортинг
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияМариу Фернанду Силва
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      История личных встреч
      14.05.2022 Португалия - Примейра Тур 34 Спортинг4 : 0Санта-Клара
      26.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Санта-Клара
      07.01.2022 Португалия - Примейра Тур 17 Санта-Клара3 : 2Спортинг
      05.03.2021 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 1Санта-Клара
      24.10.2020 Португалия - Примейра Тур 5 Санта-Клара1 : 2Спортинг
      10.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг1 : 0Санта-Клара
      16.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Санта-Клара0 : 4Спортинг
      15.03.2019 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг1 : 0Санта-Клара
      04.11.2018 Португалия - Примейра Тур 9 Санта-Клара1 : 2Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика871019-32291,7
      2 Порту861120-61979,2
      3 Брага861124-91979,2
      4 Каза Пия85219-41770,8
      5 Боавишта85038-121562,5
      6 Портимоненсе85038-71562,5
      7 Спортинг741216-91361,9
      8 Эшторил833210-71250,0
      9 Витория Гимарайнш83236-61145,8
      10 Арока82337-16937,5
      11 Риу Аве823311-13937,5
      12 Жил Висенте82338-11937,5
      13 Визела82246-9833,3
      14 Фамаликан82155-8729,2
      15 Шавиш71335-9628,6
      16 Санта-Клара81255-9520,8
      17 Пасуш де Феррейра80266-1628,3
      18 Маритиму80085-2400,0

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