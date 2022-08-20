Бенфика - Риу Аве 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Риу Аве, которое состоится 08 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|01.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|2 : 0
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 3
|17.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|2 : 0
|12.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|2 : 3
|06.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|4 : 2
|15.09.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 1
|2 : 1
|03.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|5 : 1
|14.12.2017
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|8
|7
|1
|0
|19-3
|22
|91,7
|2
|Порту
|8
|6
|1
|1
|20-6
|19
|79,2
|3
|Брага
|8
|6
|1
|1
|24-9
|19
|79,2
|4
|Каза Пия
|8
|5
|2
|1
|9-4
|17
|70,8
|5
|Боавишта
|8
|5
|0
|3
|8-12
|15
|62,5
|6
|Портимоненсе
|8
|5
|0
|3
|8-7
|15
|62,5
|7
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|61,9
|8
|Эшторил
|8
|3
|3
|2
|10-7
|12
|50,0
|9
|Витория Гимарайнш
|8
|3
|2
|3
|6-6
|11
|45,8
|10
|Арока
|8
|2
|3
|3
|7-16
|9
|37,5
|11
|Риу Аве
|8
|2
|3
|3
|11-13
|9
|37,5
|12
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|37,5
|13
|Визела
|8
|2
|2
|4
|6-9
|8
|33,3
|14
|Фамаликан
|8
|2
|1
|5
|5-8
|7
|29,2
|15
|Шавиш
|7
|1
|3
|3
|5-9
|6
|28,6
|16
|Санта-Клара
|8
|1
|2
|5
|5-9
|5
|20,8
|17
|Пасуш де Феррейра
|8
|0
|2
|6
|6-16
|2
|8,3
|18
|Маритиму
|8
|0
|0
|8
|5-24
|0
|0,0