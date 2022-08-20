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Бенфика - Риу Аве 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
Бенфика
Риу Аве

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Риу Аве, которое состоится 08 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Риу Аве
      Вила-ду-Конде
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
      История личных встреч
      01.03.2021 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика2 : 0Риу Аве
      18.10.2020 Португалия - Примейра Тур 4 Риу Аве0 : 3Бенфика
      17.06.2020 Португалия - Примейра Тур 27 Риу Аве1 : 2Бенфика
      15.01.2020 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 2Риу Аве
      02.11.2019 Португалия - Примейра Тур 10 Бенфика2 : 0Риу Аве
      12.05.2019 Португалия - Примейра Тур 33 Риу Аве2 : 3Бенфика
      06.01.2019 Португалия - Примейра Тур 16 Бенфика4 : 2Риу Аве
      15.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 1 Бенфика2 : 1Риу Аве
      03.02.2018 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика5 : 1Риу Аве
      14.12.2017 Кубок Португалии 1/8 финала Риу Аве3 : 2 ДВБенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика871019-32291,7
      2 Порту861120-61979,2
      3 Брага861124-91979,2
      4 Каза Пия85219-41770,8
      5 Боавишта85038-121562,5
      6 Портимоненсе85038-71562,5
      7 Спортинг741216-91361,9
      8 Эшторил833210-71250,0
      9 Витория Гимарайнш83236-61145,8
      10 Арока82337-16937,5
      11 Риу Аве823311-13937,5
      12 Жил Висенте82338-11937,5
      13 Визела82246-9833,3
      14 Фамаликан82155-8729,2
      15 Шавиш71335-9628,6
      16 Санта-Клара81255-9520,8
      17 Пасуш де Феррейра80266-1628,3
      18 Маритиму80085-2400,0

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