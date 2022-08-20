00:09 ()
Свернуть список

Портимоненсе - Порту 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия), вместимость: 9544
08 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
Портимоненсе
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Порту, которое состоится 08 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Портимоненсе
      Портиман
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияПаулу Сержиу
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      16.04.2022 Португалия - Примейра Тур 30 Порту7 : 0Портимоненсе
      03.12.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Портимоненсе0 : 3Порту
      20.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 2Порту
      08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Порту3 : 1Портимоненсе
      23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Порту1 : 0Портимоненсе
      15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Портимоненсе2 : 3Порту
      13.04.2019 Португалия - Примейра Тур 29 Портимоненсе0 : 3Порту
      07.12.2018 Португалия - Примейра Тур 12 Порту4 : 1Портимоненсе
      25.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 5Порту
      17.11.2017 Кубок Португалии 4-й раунд Порту3 : 2Портимоненсе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика871019-32291,7
      2 Порту861120-61979,2
      3 Брага861124-91979,2
      4 Каза Пия85219-41770,8
      5 Боавишта85038-121562,5
      6 Портимоненсе85038-71562,5
      7 Спортинг741216-91361,9
      8 Эшторил833210-71250,0
      9 Витория Гимарайнш83236-61145,8
      10 Арока82337-16937,5
      11 Риу Аве823311-13937,5
      12 Жил Висенте82338-11937,5
      13 Визела82246-9833,3
      14 Фамаликан82155-8729,2
      15 Шавиш71335-9628,6
      16 Санта-Клара81255-9520,8
      17 Пасуш де Феррейра80266-1628,3
      18 Маритиму80085-2400,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close