Волендам - Аякс 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
08 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Аякс, которое состоится 08 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Вим Йонк
|Альфред Шрёдер
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|8
|20
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|8
|19
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|8
|18
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Валвейк
|9
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|8
|13
|8
|Утрехт
|8
|12
|9
|Спарта
|8
|11
|10
|НЕК Неймеген
|8
|9
|11
|Эксельсиор
|8
|9
|12
|Гронинген
|9
|8
|13
|Гоу Эхед Иглс
|8
|7
|14
|Фортуна
|8
|7
|15
|Камбюр
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Витесс
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Эммен
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Волендам
|8
|5