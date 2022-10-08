00:09 ()
Свернуть список

Волендам - Аякс 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
08 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Волендам
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Аякс, которое состоится 08 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Волендам
      Волендам
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      НидерландыВим Йонк
      НидерландыАльфред Шрёдер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		АЗ Алкмар8 20
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс8 19
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен8 18
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд8 17
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте8 16
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк9 13
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен8 13
      8 Утрехт8 12
      9 Спарта8 11
      10 НЕК Неймеген8 9
      11 Эксельсиор8 9
      12 Гронинген9 8
      13 Гоу Эхед Иглс8 7
      14 Фортуна8 7
      15 Камбюр8 7
      16
      Стыковая зона
      		Витесс8 5
      17
      Зона вылета
      		Эммен8 5
      18
      Зона вылета
      		Волендам8 5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close