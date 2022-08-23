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Ворскла - Черноморец 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
08 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
Ворскла
Черноморец

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Черноморец, которое состоится 08 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ворскла
      Полтава
      Черноморец
      Одесса
      Главные тренеры
      УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
      УкраинаРоман Иосифович Григорчук
      История личных встреч
      01.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 13 Ворскла0 : 0Черноморец
      25.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 9 Ворскла1 : 2Черноморец
      27.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 4 Черноморец1 : 2Ворскла
      08.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Черноморец0 : 1Ворскла
      31.10.2018 Кубок Украины 1/8 финала Черноморец1 : 2Ворскла
      31.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Ворскла2 : 1Черноморец
      03.03.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Ворскла2 : 1Черноморец
      01.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Черноморец0 : 3Ворскла
      23.10.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Черноморец1 : 2Ворскла
      23.07.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Ворскла1 : 0Черноморец
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д541010-21386,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1440011-012100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос63215-31161,1
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист63129-111055,6
      5 Заря Л531112-101066,7
      6 Верес63127-71055,6
      7 Александрия53117-61066,7
      8 Металлист 192552215-5853,3
      9 Динамо К42024-6650,0
      10 Львов51133-7426,7
      11 Рух В51136-8426,7
      12 Ворскла51135-8426,7
      13 Минай51134-6426,7
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Черноморец50233-6213,3
      16
      Зона вылета
      		Кривбасс50232-5213,3

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