Ворскла - Черноморец 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
08 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Черноморец, которое состоится 08 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ворскла
Полтава
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
|01.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|25.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 9
|1 : 2
|27.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 4
|1 : 2
|08.12.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|0 : 1
|31.10.2018
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 2
|31.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|2 : 1
|03.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|2 : 1
|01.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|0 : 3
|23.10.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|1 : 2
|23.07.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|86,7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11-0
|12
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Колос
|6
|3
|2
|1
|5-3
|11
|61,1
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|55,6
|5
|Заря Л
|5
|3
|1
|1
|12-10
|10
|66,7
|6
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|55,6
|7
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|66,7
|8
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|53,3
|9
|Динамо К
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|50,0
|10
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|26,7
|11
|Рух В
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|26,7
|12
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|26,7
|13
|Минай
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|26,7
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|16,7
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|13,3
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2-5
|2
|13,3