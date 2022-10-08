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Слуцк - БАТЭ 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
08 Октября 2022 года в 00:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Слуцк
БАТЭ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - БАТЭ, которое состоится 08 Октября 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Слуцк
      Слуцк
      БАТЭ
      Борисов
      Главные тренеры
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      БеларусьАлександр Сергеевич Михайлов
      История личных встреч
      29.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 9 БАТЭ4 : 0Слуцк
      16.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Слуцк3 : 4БАТЭ
      14.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 1 БАТЭ3 : 0Слуцк
      20.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Слуцк1 : 3БАТЭ
      16.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 9 БАТЭ3 : 0Слуцк
      05.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Слуцк0 : 3БАТЭ
      24.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 9 БАТЭ3 : 0Слуцк
      02.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Слуцк0 : 1БАТЭ
      28.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 5 БАТЭ3 : 1Слуцк
      23.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 23 БАТЭ6 : 0Слуцк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ22136337-184568,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн21127232-144368,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ23119338-174260,9
      4 Шахтёр С21124533-134063,5
      5 Ислочь23124738-274058,0
      6 Торпедо-БелАЗ23106730-243652,2
      7 Минск23105835-353550,7
      8 Гомель23104928-283449,3
      9 Неман22612428-273045,5
      10 Славия-Мозырь2285930-322943,9
      11 Слуцк2368924-332637,7
      12 Белшина23510831-352536,2
      13 Динамо-Брест23571123-322231,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск23471222-341927,5
      15
      Зона вылета
      		Арсенал23351515-361420,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М24331821-601216,7

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