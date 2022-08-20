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Торпедо-БелАЗ - Гомель 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
08 Октября 2022 года в 00:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Торпедо-БелАЗ
Гомель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 08 Октября 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Гомель
      Гомель
      Главные тренеры
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      БеларусьВладимир Владимирович Невинский
      История личных встреч
      29.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Гомель1 : 0Торпедо-БелАЗ
      28.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Торпедо-БелАЗ0 : 1Гомель
      25.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
      28.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Торпедо-БелАЗ2 : 0Гомель
      18.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Гомель2 : 3Торпедо-БелАЗ
      22.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Торпедо-БелАЗ1 : 0Гомель
      12.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Гомель0 : 0Торпедо-БелАЗ
      16.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Гомель0 : 1Торпедо-БелАЗ
      27.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Торпедо-БелАЗ1 : 0Гомель
      30.08.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Гомель0 : 2Торпедо-БелАЗ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ22136337-184568,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн21127232-144368,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ23119338-174260,9
      4 Шахтёр С21124533-134063,5
      5 Ислочь23124738-274058,0
      6 Торпедо-БелАЗ23106730-243652,2
      7 Минск23105835-353550,7
      8 Гомель23104928-283449,3
      9 Неман22612428-273045,5
      10 Славия-Мозырь2285930-322943,9
      11 Слуцк2368924-332637,7
      12 Белшина23510831-352536,2
      13 Динамо-Брест23571123-322231,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск23471222-341927,5
      15
      Зона вылета
      		Арсенал23351515-361420,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М24331821-601216,7

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