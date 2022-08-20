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Витебск - Динамо Мн 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
08 Октября 2022 года в 00:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Витебск
Динамо Мн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Динамо Мн, которое состоится 08 Октября 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витебск
      Витебск
      Динамо Мн
      Минск
      Главные тренеры
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      БеларусьАртём Викторович Челядинский
      История личных встреч
      22.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Динамо Мн2 : 1Витебск
      24.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Динамо Мн3 : 1Витебск
      20.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Витебск0 : 0Динамо Мн
      27.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Динамо Мн1 : 0Витебск
      23.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Витебск1 : 1Динамо Мн
      19.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Динамо Мн0 : 2Витебск
      01.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Витебск1 : 3Динамо Мн
      30.04.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Динамо Мн0 : 0Витебск
      10.04.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Динамо Мн
      03.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Витебск0 : 1Динамо Мн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ22136337-184568,2
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн21127232-144368,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ23119338-174260,9
      4 Шахтёр С21124533-134063,5
      5 Ислочь23124738-274058,0
      6 Торпедо-БелАЗ23106730-243652,2
      7 Минск23105835-353550,7
      8 Гомель23104928-283449,3
      9 Неман22612428-273045,5
      10 Славия-Мозырь2285930-322943,9
      11 Слуцк2368924-332637,7
      12 Белшина23510831-352536,2
      13 Динамо-Брест23571123-322231,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск23471222-341927,5
      15
      Зона вылета
      		Арсенал23351515-361420,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М24331821-601216,7

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