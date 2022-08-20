Витебск - Динамо Мн 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
08 Октября 2022 года в 00:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Динамо Мн, которое состоится 08 Октября 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Динамо Мн
Минск
Главные тренеры
|Евгений Юрьевич Чернухин
|Артём Викторович Челядинский
История личных встреч
|22.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|2 : 1
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|3 : 1
|20.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 0
|27.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|1 : 0
|23.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 1
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|0 : 2
|01.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 3
|30.04.2019
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|0 : 0
|10.04.2019
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|03.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|22
|13
|6
|3
|37-18
|45
|68,2
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|21
|12
|7
|2
|32-14
|43
|68,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|23
|11
|9
|3
|38-17
|42
|60,9
|4
|Шахтёр С
|21
|12
|4
|5
|33-13
|40
|63,5
|5
|Ислочь
|23
|12
|4
|7
|38-27
|40
|58,0
|6
|Торпедо-БелАЗ
|23
|10
|6
|7
|30-24
|36
|52,2
|7
|Минск
|23
|10
|5
|8
|35-35
|35
|50,7
|8
|Гомель
|23
|10
|4
|9
|28-28
|34
|49,3
|9
|Неман
|22
|6
|12
|4
|28-27
|30
|45,5
|10
|Славия-Мозырь
|22
|8
|5
|9
|30-32
|29
|43,9
|11
|Слуцк
|23
|6
|8
|9
|24-33
|26
|37,7
|12
|Белшина
|23
|5
|10
|8
|31-35
|25
|36,2
|13
|Динамо-Брест
|23
|5
|7
|11
|23-32
|22
|31,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|23
|4
|7
|12
|22-34
|19
|27,5
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|23
|3
|5
|15
|15-36
|14
|20,3
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|3
|3
|18
|21-60
|12
|16,7