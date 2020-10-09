00:08 ()
Свернуть список

Оренбург - Ахмат 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
09 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
ОренбургАхмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      ЧехияМарцел Личка
      ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Оренбург
      23.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Оренбург1 : 2Ахмат
      05.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ахмат2 : 1Оренбург
      08.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Оренбург1 : 3Ахмат
      22.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Ахмат1 : 1Оренбург
      16.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Оренбург2 : 1Ахмат
      01.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ахмат2 : 1Оренбург
      24.09.2014 Кубок России 1/16 финала Оренбург2 : 1Ахмат
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1293033-53083,3
      2 ЦСКА1273224-112466,7
      3 Ростов1164120-152266,7
      4 Спартак М1171324-122266,7
      5 Краснодар1163221-142163,6
      6 Сочи1262422-202055,6
      7 Ахмат1152417-171751,5
      8 Динамо М1245318-141747,2
      9 Оренбург1150618-271545,5
      10 Пари Нижний Новгород1133517-201236,4
      11 Крылья Советов1125410-141133,3
      12 Урал1231811-221027,8
      13 Факел1217416-231027,8
      14 Локомотив М1223715-26925,0
      15
      Зона вылета
      		Химки1222813-23822,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М111287-23515,2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close