Торпедо - Нижний Новгород 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
09 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Николай Николаевич Савичев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|20.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 31
|4 : 1
|23.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|0 : 2
|13.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|0 : 2
|28.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 5
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|83,3
|2
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|66,7
|3
|Ростов
|11
|6
|4
|1
|20-15
|22
|66,7
|4
|Спартак М
|11
|7
|1
|3
|24-12
|22
|66,7
|5
|Краснодар
|11
|6
|3
|2
|21-14
|21
|63,6
|6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|55,6
|7
|Ахмат
|11
|5
|2
|4
|17-17
|17
|51,5
|8
|Динамо М
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|47,2
|9
|Оренбург
|11
|5
|0
|6
|18-27
|15
|45,5
|10
|Пари Нижний Новгород
|11
|3
|3
|5
|17-20
|12
|36,4
|11
|Крылья Советов
|11
|2
|5
|4
|10-14
|11
|33,3
|12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|27,8
|13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|27,8
|14
|Локомотив М
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|25,0
| 15
Зона вылета
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|22,2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|1
|2
|8
|7-23
|5
|15,2