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Торпедо - Нижний Новгород 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
09 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Торпедо МПари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      20.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 31 Пари Нижний Новгород4 : 1Торпедо М
      23.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Торпедо М0 : 2Пари Нижний Новгород
      13.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Торпедо М0 : 2Пари Нижний Новгород
      28.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 5 Пари Нижний Новгород2 : 1Торпедо М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1293033-53083,3
      2 ЦСКА1273224-112466,7
      3 Ростов1164120-152266,7
      4 Спартак М1171324-122266,7
      5 Краснодар1163221-142163,6
      6 Сочи1262422-202055,6
      7 Ахмат1152417-171751,5
      8 Динамо М1245318-141747,2
      9 Оренбург1150618-271545,5
      10 Пари Нижний Новгород1133517-201236,4
      11 Крылья Советов1125410-141133,3
      12 Урал1231811-221027,8
      13 Факел1217416-231027,8
      14 Локомотив М1223715-26925,0
      15
      Зона вылета
      		Химки1222813-23822,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М111287-23515,2

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