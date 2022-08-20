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Кристал Пэлас - Лидс 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Кристал Пэлас
Лидс Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лидс Юнайтед, которое состоится 09 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Главные тренеры
      ФранцияПатрик Виейра
      СШАДжесси Марш
      История личных встреч
      25.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас0 : 0Лидс Юнайтед
      30.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лидс Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
      08.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Лидс Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
      07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас4 : 1Лидс Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити972033-92385,2
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал870120-82187,5
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур962120-102074,1
      4
      Лига чемпионов
      		Челси851213-101666,7
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед935117-91451,9
      6 Брайтон энд Хоув Альбион842214-91458,3
      7 Манчестер Юнайтед740311-141257,1
      8 Борнмут93338-201244,4
      9 Фулхэм832313-151145,8
      10 Ливерпуль724118-91047,6
      11 Эвертон82427-71041,7
      12 Брентфорд924316-171037,0
      13 Лидс Юнайтед723210-10942,9
      14 Астон Вилла82246-10833,3
      15 Вест Хэм Юнайтед82155-9729,2
      16 Саутгемптон92168-17725,9
      17 Кристал Пэлас71338-11628,6
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон91353-12622,2
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити911715-24414,8
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест81166-21416,7

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