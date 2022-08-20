Арсенал - Ливерпуль 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
09 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 09 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Микель Артета
|Юрген Клопп
История личных встреч
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 2
|20.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|13.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 3
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.08.2020
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|5 : 5 5 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|85,2
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|20-8
|21
|87,5
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|6
|2
|1
|20-10
|20
|74,1
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|66,7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|51,9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|4
|2
|2
|14-9
|14
|58,3
|7
|Манчестер Юнайтед
|7
|4
|0
|3
|11-14
|12
|57,1
|8
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|8-20
|12
|44,4
|9
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|45,8
|10
|Ливерпуль
|7
|2
|4
|1
|18-9
|10
|47,6
|11
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|7-7
|10
|41,7
|12
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|16-17
|10
|37,0
|13
|Лидс Юнайтед
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|42,9
|14
|Астон Вилла
|8
|2
|2
|4
|6-10
|8
|33,3
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|5-9
|7
|29,2
|16
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|25,9
|17
|Кристал Пэлас
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|28,6
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|1
|3
|5
|3-12
|6
|22,2
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|9
|1
|1
|7
|15-24
|4
|14,8
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|1
|1
|6
|6-21
|4
|16,7