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Вальядолид - Бетис 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
09 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Вальядолид
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Бетис, которое состоится 09 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вальядолид
      Вальядолид
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияХосе Пачета
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      История личных встреч
      05.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала Вальядолид0 : 3Бетис
      02.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Вальядолид1 : 1Бетис
      20.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Бетис2 : 0Вальядолид
      19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Вальядолид2 : 0Бетис
      18.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Бетис1 : 2Вальядолид
      24.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Вальядолид0 : 2Бетис
      21.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Бетис0 : 1Вальядолид
      08.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Бетис4 : 0Вальядолид
      05.10.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Вальядолид0 : 0Бетис
      11.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Бетис4 : 3Вальядолид
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид871019-72291,7
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона761019-11990,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б852117-51770,8
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М851214-71666,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис750210-51571,4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия841314-81354,2
      7 Реал Сосьедад741212-111361,9
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал733110-21257,1
      10 Райо Вальекано831410-121041,7
      11 Сельта73139-131047,6
      12 Мальорка72236-8838,1
      13 Жирона821511-14729,2
      14 Вальядолид72146-13733,3
      15 Альмерия82157-12729,2
      16 Хетафе82158-16729,2
      17 Севилья81348-14625,0
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол71249-14523,8
      19
      Зона вылета
      		Кадис71151-14419,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче70163-1814,8

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