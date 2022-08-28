Вальядолид - Бетис 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
09 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Бетис, которое состоится 09 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Хосе Пачета
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|05.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 3
|02.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|20.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|18.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 2
|24.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|21.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|08.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|4 : 0
|05.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 7
|0 : 0
|11.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|7
|1
|0
|19-7
|22
|91,7
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|19-1
|19
|90,5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|70,8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|5
|1
|2
|14-7
|16
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|7
|5
|0
|2
|10-5
|15
|71,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|8
|4
|1
|3
|14-8
|13
|54,2
|7
|Реал Сосьедад
|7
|4
|1
|2
|12-11
|13
|61,9
|8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|54,2
|9
|Вильярреал
|7
|3
|3
|1
|10-2
|12
|57,1
|10
|Райо Вальекано
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|41,7
|11
|Сельта
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|47,6
|12
|Мальорка
|7
|2
|2
|3
|6-8
|8
|38,1
|13
|Жирона
|8
|2
|1
|5
|11-14
|7
|29,2
|14
|Вальядолид
|7
|2
|1
|4
|6-13
|7
|33,3
|15
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|29,2
|16
|Хетафе
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|29,2
|17
|Севилья
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|25,0
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|7
|1
|2
|4
|9-14
|5
|23,8
| 19
Зона вылета
|Кадис
|7
|1
|1
|5
|1-14
|4
|19,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|7
|0
|1
|6
|3-18
|1
|4,8