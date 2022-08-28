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Реал Сосьедад - Вильярреал 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
09 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Реал Сосьедад
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вильярреал, которое состоится 09 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Вильярреал
      Вильярреал
      Главные тренеры
      ИспанияИманол Альгуасиль
      ИспанияУнаи Эмери
      История личных встреч
      15.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
      18.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Реал Сосьедад1 : 3Вильярреал
      30.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Вильярреал1 : 1Реал Сосьедад
      29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад1 : 1Вильярреал
      13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
      05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад1 : 2Вильярреал
      25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Реал Сосьедад0 : 1Вильярреал
      18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
      27.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Вильярреал4 : 2Реал Сосьедад
      25.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Реал Сосьедад3 : 0Вильярреал
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид871019-72291,7
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона761019-11990,5
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б852117-51770,8
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М851214-71666,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис750210-51571,4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия841314-81354,2
      7 Реал Сосьедад741212-111361,9
      8 Осасуна84139-81354,2
      9 Вильярреал733110-21257,1
      10 Райо Вальекано831410-121041,7
      11 Сельта73139-131047,6
      12 Мальорка72236-8838,1
      13 Жирона821511-14729,2
      14 Вальядолид72146-13733,3
      15 Альмерия82157-12729,2
      16 Хетафе82158-16729,2
      17 Севилья81348-14625,0
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол71249-14523,8
      19
      Зона вылета
      		Кадис71151-14419,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче70163-1814,8

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